В Тульской области стартовал конкурс на получение мегагрантов

Фото Алексея Пирязева

Он проводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Правительство Тульской области объявило конкурс среди вузов на получение субсидий для проведения научных исследований. Гранты предоставляются на создание лабораторий для исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

— Проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Благодаря проекту в регионе решаются стратегические задачи нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. Мегагранты помогают вузам привлекать ведущих учёных и перспективных индустриальных партнёров, улучшать исследовательскую инфраструктуру, — сказал министр экономического развития региона Антон Емельяненко.

Программа предусматривает ежегодное выделение из регионального бюджета 15 млн рублей до 2028 года включительно. Условия предоставления гранта:

организация должна привлечь аналогичный объем софинансирования из внебюджетных источников – индустриальных партнеров исследования,

не менее 50% научного коллектива должны составлять молодые учёные в возрасте до 40 лет.