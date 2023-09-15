  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стартовал конкурс на получение мегагрантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области стартовал конкурс на получение мегагрантов
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области стартовал конкурс на получение мегагрантов

Он проводится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Правительство Тульской области объявило конкурс среди вузов на получение субсидий для проведения научных исследований. Гранты предоставляются на создание лабораторий для исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

— Проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Благодаря проекту в регионе решаются стратегические задачи нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. Мегагранты помогают вузам привлекать ведущих учёных и перспективных индустриальных партнёров, улучшать исследовательскую инфраструктуру, — сказал министр экономического развития региона Антон Емельяненко.

Программа предусматривает ежегодное выделение из регионального бюджета 15 млн рублей до 2028 года включительно. Условия предоставления гранта:

  • организация должна привлечь аналогичный объем софинансирования из внебюджетных источников – индустриальных партнеров исследования,
  • не менее 50% научного коллектива должны составлять молодые учёные в возрасте до 40 лет.

Заявки принимаются до 16 октября. Все подробности можно найти здесь.

Фотограф:
сегодня, в 22:28 0
Другие статьи по темам
Событие
мегагрантыразвитие наукиправительство Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 1000 человек
В тульский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились 1000 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.