Найденный в тульском поле взрывоопасный предмет уничтожен: видео взрыва

14 сентября специалисты по разминированию Министерства обороны РФ уничтожили взрывоопасный предмет, обнаруженный накануне на территории Тепло-Огаревского района, сообщили в министерстве по региональной безопасности Тульской области.
— В соответствии с ранее принятым решением были проведены все запланированные мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва.
Перед подрывом жителей нескольких деревень Тепло-Огаревского района военные эвакуировали в соседний поселок, вывозили на автобусах. Трассы вокруг поля были перекрыты.
В настоящее время жители вернулись в свои дома. Никто не пострадал.
Взрывоопасный предмет нашли накануне в пшеничном поле в районе Бродиловки трактористы местного сельхозпредприятия.