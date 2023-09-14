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Найденный в тульском поле взрывоопасный предмет уничтожен: видео взрыва

Найденный в тульском поле взрывоопасный предмет уничтожен: видео взрыва

Минобороны провело контролируемый подрыв, эвакуированные жители деревень Тепло-Огаревского района вернулись в свои дома.

14 сентября специалисты по разминированию Министерства обороны РФ уничтожили взрывоопасный предмет, обнаруженный накануне на территории Тепло-Огаревского района, сообщили в министерстве по региональной безопасности Тульской области.

— В соответствии с ранее принятым решением были проведены все запланированные мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета на месте путем контролируемого подрыва. 

Перед подрывом жителей нескольких деревень Тепло-Огаревского района военные эвакуировали в соседний поселок, вывозили на автобусах. Трассы вокруг поля были перекрыты.

В настоящее время жители вернулись в свои дома. Никто не пострадал.

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Взрывоопасный предмет нашли накануне в пшеничном поле в районе Бродиловки трактористы местного сельхозпредприятия.

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сегодня, в 17:53 0
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