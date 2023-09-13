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В Криволучье построят новую улицу с путепроводом: что известно о проекте

В Криволучье построят новую улицу с путепроводом: что известно о проекте

Проект новой улицы уже утвержден, источники финансирования – нет.

Недавно стало известно о планах городской администрации по строительству новой магистральной улицы в Пролетарском округе. Планируется, что 700-метровая дорога соединит улицы Кутузова и Доктора Гумилевской, над железной дорогой будет путепровод длиной чуть более 100 метров. Проект в администрации утвердили на днях. 

Согласно ему, двухполосная дорога рассчитана на автомобильный поток в 12 тысяч машин в сутки.

Главная же цель строительства — разгрузить имеющийся железнодорожный переезд. Автомобили с Новомосковского шоссе и наоборот, транспорт металлургического гиганта и прочих предприятий этого района вынуждены стоять в пробках из-за закрытого переезда. В сутки здесь проходит около 60 поездов. 

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При ближайшем рассмотрении проект новой улицы оказался идеей 5-летней давности

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Напомним, идея найти инвестора и построить новый мост в обход существующего ж/д переезда возникла после того, как в адрес губернатора стали поступать обращения от работников предприятий: «Мелодия», «Тулачермет», «Тулачермет-сталь». Люди жаловались, что из-за переезда не могут вовремя приехать на работу. Глава региона дал поручение решить проблему.

Проект быстро сделали. Тогда он не назывался магистральной улицей, и именовался «виадуком». По планам, он должен был продолжить улицу Кутузова, пройти в районе трамвайного кольца «Криволучье», выйти на улицу Доктора Гумилевской неподалеку от моста через Упу.

Однако проекту не суждено было сбыться: администрация отказалась от планов по строительству виадука, так как не нашла инвестора.

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Новая улица станет продолжением ул. Кутузова.

Еще тогда, в 2018 году, администрация Пролетарского округа разъяснила: для строительства дороги придется снести часть гаражей — более 80 — в районе трамвайного кольца. При этом отмечалось, что большинство строений — брошенные, есть самострои, на которые нет документов.

Судя же по проекту 2023 года, гаражи действительно будут сносить: в документах перечислены кадастровые номера десятков строений. Речь идет о гаражном кооперативе № 18. 

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Согласно документации, строительство магистральной улицы должно занять 10 месяцев. Однако, когда оно начнется, пока неизвестно. По информации Myslo, точные сроки пока не определены, равно как и источники финансирования.

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Автор:
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сегодня, в 18:20 +1
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