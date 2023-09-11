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В Туле утвердили проект новой магистральной улицы в Пролетарском районе
Фото Алексея Пирязева

В Туле утвердили проект новой магистральной улицы в Пролетарском районе

Она соединит ул. Доктора Гумилевской с ул. Кутузова.

В Пролетарском районе Тулы от появится новая магистральная улица длиной более 700 метров. Она соединит ул. Кутузова с до ул. Доктора Гумилевской. Выглядеть новый объект дорожно-транспортной сети будет вот так:

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По проекту, двухполосная дорога рассчитана на автомобильный поток в 12005 машин в сутки. Над железной дорогой будет проложен мост – ожидается, что он разгрузит единственный ж/д переезд, собирающий огромные пробки в часы пик.

Для строительства городские власти планируют снести часть гаражей, примыкающих к стадиону «Металлург». По плану, новая улица должна быть построена за 10 месяцев. Полный текст документа можно найти тут.

 

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сегодня, в 19:40 +7
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