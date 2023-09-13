Пофамильный список новых депутатов Тульской области

С 8 по 10 сентября в муниципалитетах региона прошли выборы. По их результатам были распределены 835 мандатов.

Большинство мандатов (710) получили представители «Единой России». На втором месте среди политических партий – ЛДПР (26), на третьем – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (25). Затем КПРФ (19), «Родина» (7) и «Партия Роста» (4). «Яблоко» и «Коммунисты России» получили по одному мандату. Публикуем пофамильный список новоиспечённых депутатов.

АРСЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Астаповское»:

Демидова Екатерина Александровна, Ключникова Людмила Ивановна, Кочаров Роман Владимирович, Миляев Василий Васильевич, Федорин Максим Сергеевич, Борисов Виктор Михайлович, Идрисов Камиль Юнусович, Нестеров Игорь Юрьевич, Рамонов Маирбек Владимирович, Фандеева Татьяна Владимировна.

Четвертый созыв Собрания депутатов МО «Манаенское»:

Борискина Инна Ивановна, Макаров Игорь Николаевич, Шашкова Татьяна Ивановна, Алиев Мамедгусейн Ахмед-оглы, Валуева Алла Сергеевна, Пашек Елена Валерьевна, Гаврилина Любовь Викторовна, Гебекова Зулейхат Залибековна, Иванцова Татьяна Владимировна, Сулеменова Асият Камиловна.

Седьмой созыв Собрания депутатов рабочего поселка Арсеньево:

Авдеева Раиса Михайловна, Кузнецова Ольга Александровна, Ненашева Нина Викторовна, Панкова Татьяна Владимировна, Саушкина Светлана Валентиновна, Замолотова Анна Александровна, Коротков Вячеслав Юрьевич, Натаров Валерий Валериевич, Наумов Алексей Олегович, Потапова Анастасия Александровна.

Четвертый созыв Собрания депутатов МО «Славный»:

Гусейнов Яшар Похруз-оглы, Катенёва Наталья Николаевна, Лёвшина Наталья Сергеевна, Рудык Александр Николаевич, Червякова Ольга Сергеевна, Королькова Ирина Анатольевна, Мельниченко Николай Владимирович, Поминов Олег Анатольевич, Филина Татьяна Викторовна, Хвостовская Вера Николаевна.

БЕЛЕВСКИЙ РАЙОН

Шестой созыв Собрания депутатов города Белева:

Багомедов Багомед Магомедович, Михеева Марина Николаевна, Соловьев Игорь Михайлович, Никонорова Оксана Алексеевна, Кашеваров Павел Геннадьевич, Цыганкова Елена Николаевна, Борисов Сергей Николаевич, Дмитриев Андрей Викторович, Рябов Кирилл Сергеевич, Аверьянов Игорь Владимирович, Астахова Наталья Николаевна, Соколова Ирина Алексеевна, Корыстов Владимир Викторович, Артемьев Иван Олегович, Кашулкин Кирилл Михайлович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Левобережное»:

Ушаков Сергей Алексеевич, Аниканова Лариса Петровна, Иванушкин Николай Иванович, Минаков Геннадий Викторович, Брылёв Алексей Алексеевич, Петрунина Валентина Николаевна, Багомедов Анвар Багомедович, Семёнов Олег Борисович, Буневич Марина Александровна, Полетайкин Александр Михайлович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Правобережное»:

Бочаров Михаил Иванович, Саакян Саак Артюшович, Киосе Геннадий Иванович, Смирнова Ирина Викторовна, Шалавина Людмила Александровна, Ачкасова Елена Николаевна, Пронин Владимир Алексеевич, Сумин Игорь Иванович, Седов Владимир Витальевич, Конов Сергей Иванович.

БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Бахметьевское»:

Рукавишникова Лариса Леонидовна, Магомедов Магомед Макашарипович, Силкина Елена Александровна, Наимова Светлана Николаевна, Царева Людмила Юрьевна, Патрикова Антонина Петровна, Щукин Александр Викторович, Прощалыкина Вера Алексеевна, Сидорина Юлия Анатольевна, Гончаров Виктор Михайлович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Бегичевское»:

Саутина Елена Дмитриевна, Воротилин Михаил Михайлович, Черных Лариса Ивановна, Гомонова Галина Алексеевна, Ахмедова Любовь Ивановна, Бочкова Анна Павловна, Шилина Людмила Викторовна, Воротилин Александр Михайлович, Зуброва Елена Анатольевна, Кобзева Юлия Евгеньевна.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Иевлевское»:

Давыдов Николай Васильевич, Чурикова Татьяна Ивановна, Медников Николай Алексеевич, Ролдугина Юлия Александровна, Ведников Александр Николаевич, Токарев Александр Николаевич, Мошкин Юрий Алексеевич, Судакова Анастасия Сергеевна, Недосекина Екатерина Владимировна, Козлов Роман Николаевич.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Товарковское»:

Асташова Оксана Михайловна, Рябов Сергей Юрьевич, Шевцов Сергей Владимирович, Гребенникова Анна Сергеевна, Ледников Александр Сергеевич, Гречишкин Василий Николаевич, Улитин Денис Владимирович, Баева Елена Валериевна, Корякин Николай Алексеевич, Соколова Елена Васильевна, Ануфриева Валентина Николаевна, Старцев Владимир Алексеевич, Свандлунов Никита Андреевич, Юрищев Анатолий Витальевич, Ярова Людмила Владимировна.

ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Венева:

Белоусова Татьяна Николаевна, Зеленчук Василий Павлович, Наследухова Елена Сергеевна, Матюхина Валентина Владимировна, Михалева Лариса Александровна, Олешов Дмитрий Андреевич, Бузовкина Светлана Николаевна, Комбаров Евгений Юрьевич, Тетерин Сергей Викторович, Камаева Марина Анатольевна, Кувшинова Ольга Владимировна, Макарцев Сергей Петрович, Богатырёва Александра Викторовна, Бунина Анастасия Олеговна, Румянцев Виктор Викторович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Грицовское»:

Комиссаров Сергей Николаевич, Полякова Татьяна Владимировна, Сарычева Александра Валентиновна, Татаринов Леонид Владимирович, Батенева Светлана Владимировна, Кипиани Владимир Ильич, Косорукова Ольга Викторовна, Митрошкина Надежда Егоровна, Оганян Лариса Викторовна, Панов Владимир Петрович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Мордвесское»:

Дорохина Наталия Игоревна, Жукова Светлана Владимировна, Корнюшкин Николай Юрьевич, Проданюк Антон Николаевич, Салыкова Татьяна Александровна, Бескурникова Наталия Владимировна, Дьяконова Дарья Андреевна, Зиновьева Татьяна Алексеевна, Рябова Елена Юрьевна, Сметанкин Евгений Викторович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Центральное»:

Бобков Евгений Алексеевич, Рябова Татьяна Анатольевна, Хрупкин Юрий Павлович, Чиркин Александр Сергеевич, Мишин Валерий Анатольевич, Тищенко Андрей Васильевич, Черкашин Владимир Николаевич, Андреева Елена Викторовна, Васильев Александр Александрович, Шевченко Александр Анатольевич.

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Двориковское»:

Дюмин Константин Викторович, Фёдорова Наталья Васильевна, Климов Артём Евгеньевич, Шестова Ирина Александровна, Старикова Ирина Александровна, Конов Алексей Юрьевич, Ерошкин Сергей Олегович, Новиков Николай Геннадиевич, Подшибякин Евгений Николаевич, Данилов Виталий Николаевич.

Седьмой созыв Собрания депутатов рабочего посёлка Волово:

Гречишкин Евгений Николаевич, Тараканова Наталья Николаевна, Старухин Валерий Анатольевич, Улитин Александр Сергеевич, Еремеева Ирина Данияровна, Барсукова Наталья Николаевна, Батов Сергей Иванович, Ежова Марина Николаевна, Фролова Елена Владимировна, Доронин Дмитрий Александрович.

Четвёртый созыв Собрания депутатов МО «Турдейское»:

Парамонова Наталья Ивановна, Ярошенко Александр Васильевич, Клейменов Евгений Иванович, Сальникова Нина Николаевна, Жерносекова Алёна Николаевна, Горбачёва Светлана Михайловна, Филиппов Геннадий Иванович, Тодор Наталья Александровна, Грезова Варвара Николаевна, Сергеев Сергей Александрович.

ДУБЕНСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Воскресенское»:

Кулагина Наталия Евгеньевна, Лемягова Марина Николаевна, Попов Владимир Алексеевич, Сердитов Владислав Игоревич, Тормосова Зоя Семеновна, Коновалова Татьяна Викторовна, Кузнецова Галина Николаевна, Лысов Дмитрий Александрович, Мареева Татьяна Ивановна, Овсянникова Наталья Николаевна.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Протасовское»:

Акулов Сергей Анатольевич, Гулиев Анвар Шавкатович, Джафаров Амираслан Гадирович, Мамедов Мустафа Байтураевич, Хвостов Алексей Иванович, Барынин Сергей Николаевич, Игнатов Сергей Сергеевич, Нефедов Леонид Владимирович, Провоторова Татьяна Алексеевна, Шаповалов Игорь Григорьевич.

Седьмой созыв Собрания депутатов рабочего поселка Дубна:

Гудкова Надежда Валентиновна, Давыдова Галина Александровна, Емельянов Владимир Викторович, Фирсов Владимир Сергеевич, Хвостова Александра Викторовна, Власов Николай Вячеславович, Краснобаев Игорь Николаевич, Соломатов Виктор Сергеевич, Сомова Наталья Юрьевна, Федина Елена Владимировна.

ЗАОКСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Малаховское»:

Вешнякова Надежда Рустамовна, Виневцев Анатолий Викторович, Пыхтин Дмитрий Викторович, Фетисова Татьяна Аскеровна, Фирсанов Владимир Сергеевич, Вешняков Павел Александрович, Глушков Сергей Владимирович, Соколов Андрей Валерьевич, Соколов Валерий Викторович, Стручкова Светлана Викторовна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Демидовское»:

Попова Елена Васильевна, Свиридонова Татьяна Федоровна, Сидорова Марина Тихоновна, Синдеев Олег Сергеевич, Фомина Наталья Викторовна, Ануфриев Алексей Сергеевич, Исмаилов Ильгар Фазилевич, Ледовский Юрий Владимирович, Маракин Игорь Викторович, Сова Геннадий Николаевич.

Пятый созыв Собрания депутатов рабочего поселка Заокский:

Егупов Владимир Николаевич, Кретов Сергей Игоревич, Памбухчян Самвел Карленович, Полещук Кирилл Валерьевич, Газдиев Башир Асаламович, Клочко Артем Леонидович, Урюпин Станислав Николаевич, Шуба Владислав Николаевич, Алискеров Артур Шалбурзович, Русаков Артур Олегович, Смирнова Валерия Сергеевна, Черных Евгений Александрович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Страховское»:

Кузнецова Татьяна Григорьевна, Лотарева Ирина Валерьевна, Прасалова Марина Владимировна, Самсонова Наталья Александровна, Скобелев Александр Викторович, Глазунова Елена Евгеньевна, Доронин Александр Александрович, Зуева Галина Владимировна, Садомсков Сергей Викторович, Сидорина Екатерина Анатольевна.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Архангельское»:

Васина Римма Ивановна, Елизарова Юлия Александровна, Мягков Евгений Владимирович, Авдеев Олег Анатольевич, Иванова Елена Алексеевна, Карамушко Дмитрий Евгеньевич, Сахарова Екатерина Викторовна, Гулынина Лидия Германовна, Платонов Алексей Александрович, Кузьмин Илья Романович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Яблоневское»:

Галанова Елена Ивановна, Серегин Анатолий Иванович, Шайкин Сергей Николаевич, Пословский Алексей Митрофанович, Леонов Владимир Васильевич, Степанов Сергей Дмитриевич, Орлова Ольга Геннадьевна, Ерчев Игорь Анатольевич, Завалишин Анатолий Владимирович, Бредихин Сергей Васильевич, Маркова Ольга Викторовна, Савельева Елена Владимировна.

КИМОВСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Кимовска:

Афанасьева Светлана Васильевна, Горбатова Светлана Ивановна, Земисева Ассоль Юрьевна, Моторин Александр Васильевич, Салихов Сергей Владимирович, Гомонова Татьяна Григорьевна, Зайцева Ирина Евгеньевна, Михалева Ольга Викторовна, Чернов Сергей Юрьевич, Щербаков Вадим Валериевич, Буянова Ирина Владимировна, Евлюхин Илья Ильич, Корнюшина Алла Владимировна, Медведев Павел Николаевич, Тимофеев Сергей Борисович, Викторов Валерий Александрович, Гусев Михаил Викторович, Елизаров Артём Витальевич, Субботина Татьяна Алексеевна, Фатеев Максим Александрович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Епифанское»:

Акутина Татьяна Владимировна, Лосев Валерий Васильевич, Михеева Нина Сергеевна, Трефилов Сергей Михайлович, Баркова Наталья Александровна, Боканов Николай Александрович, Ливанская Валентина Петровна, Алтухова Надежда Дмитриевна, Кондрахина Юлия Анатольевна, Супонин Валерий Викторович.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Новольвовское»:

Голубева Клавдия Николаевна, Мазка Оксана Ивановна, Малышева Анастасия Викторовна, Медведев Николай Александрович, Моторина Валентина Алексеевна, Зимов Артем Владимирович, Исаева Надежда Николаевна, Клишина Наталия Александровна, Типтюк Виктор Борисович, Щербаков Александр Иванович.

КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Богучаровское»:

Валуев Олег Александрович, Лыков Алексей Сергеевич, Рыбин Иван Сергеевич, Стекунова Марина Всеволодовна, Хлопов Владимир Михайлович, Алимова Тамара Васильевна, Булгаков Валерий Викторович, Левина Елена Леонтьевна, Лыков Сергей Сергеевич, Шатрова Галина Евгеньевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Бородинское»:

Аксенова Ольга Николаевна, Бычкова Татьяна Борисовна, Исаев Роберт Борисович, Казанцев Сергей Юрьевич, Селиверстова Елена Александровна, Заводовская Елена Ивановна, Лавров Виктор Александрович, Савинов Кирилл Александрович, Чурбаков Максим Владимирович, Щепанова Инесса Валериевна.

Пятый созыв Собрания депутатов города Болохово:

Астахова Людмила Дмитриевна, Краснова Неля Борисовна, Нефёдова Елена Николаевна, Суров Александр Николаевич, Харькина Людмила Алексеевна, Донушкина Светлана Николаевна, Карасёва Евгения Ивановна, Левахин Валерий Иванович, Лучина Светлана Владимировна, Тишутин Александр Дмитриевич.

Пятый созыв Собрания депутатов города Киреевска:

Ефанов Андрей Владимирович, Мартынов Виктор Викторович, Прихода Игорь Евгеньевич, Лесников Олег Михайлович, Ольховиков Михаил Юрьевич, Сорокин Николай Николаевич, Абдрашитов Алексей Равилович, Богатова Елена Николаевна, Шарунов Иван Николаевич, Кариус Максим Александрович, Попов Николай Васильевич, Соловьев Павел Петрович, Гуськов Игорь Иванович, Лепёхин Андрей Иванович, Петровский Илья Александрович.

Шестой созыв Собрания депутатов города Липки:

Губарев Станислав Юрьевич, Куклина Елена Александровна, Сафонов Александр Иванович, Струкова Наталья Владимировна, Щадилов Сергей Михайлович, Болвачёва Марина Альбертовна, Ванюкова Елена Викторовна, Галочкина Марина Валентиновна, Коржов Илья Сергеевич, Саватеев Сергей Алексеевич.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Дедиловское»:

Антонов Вячеслав Иванович, Зерков Алексей Владимирович, Мосолов Сергей Викторович, Татарникова Татьяна Александровна, Юрищев Геннадий Сергеевич, Васильева Марина Николаевна, Глухова Лариса Борисовна, Каспер Дмитрий Владимирович, Медынцев Николай Алексеевич, Татарников Александр Викторович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Красноярское»:

Дубровко Людмила Александровна, Канавин Николай Александрович, Стрекалова Лилия Владимировна, Суворов Владимир Иванович, Шмаков Николай Алексеевич, Ванюхин Евгений Вячеславович, Решетников Сергей Петрович, Химина Ирина Юрьевна, Штукерт Александр Давыдович, Юрьев Игорь Олегович.

Шестой созыв Собрания депутатов МО «Приупское»:

Баев Михаил Геннадьевич, Булгаков Михаил Николаевич, Кретинин Сергей Николаевич, Родионов Николай Николаевич, Рюмин Виктор Викторович, Бросова Анфе Романовна, Бурдина Светлана Николаевна, Дождев Андрей Владимирович, Караман Дмитрий, Кузовлева Нина Ивановна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Шварцевское»:

Гордовой Алексей Викторович, Ковалев Константин Александрович, Комарова Елена Васильевна, Салтыкова Людмила Александровна, Темченко Юрий Владимирович, Абашин Олег Владимирович, Абрамова Александра Николаевна, Коновалова Екатерина Евгеньевна, Курганов Андрей Анатольевич, Лукьянов Сергей Вячеславович.

КУРКИНСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Михайловское»:

Калина Татьяна Васильевна, Савичева Ольга Ивановна, Соломатин Игорь Валерьевич, Вронский Олег Генрихович, Головин Алексей Иванович, Матюхин Юрий Иванович, Спирина Валентина Викторовна, Гуркина Ольга Николаевна, Егорова Светлана Владимировна, Семкина Любовь Алексеевна.

Седьмой созыв Собрания депутатов рабочего поселка Куркино:

Евстратов Иван Анатольевич, Жарова Елена Анатольевна, Козлов Дмитрий Александрович, Михеева Наталья Мирчевна, Сухарников Александр Николаевич, Бурхин Алексей Ильич, Дронов Юрий Николаевич, Фурсова Людмила Владимировна, Храименков Владислав Леонидович, Чуканова Наталия Алексеевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Самарское»:

Коленкина Елена Ивановна, Миронова Валентина Ивановна, Самсонова Любовь Евгеньевна, Фурсов Алексей Александрович, Хохлова Любовь Васильевна, Долотова Валерия Викторовна, Земляков Сергей Викторович, Наумова Валентина Николаевна, Никитин Дмитрий Вячеславович, Таратынов Михаил Михайлович.

НОВОМОСКОВСК

Четвертый созыв Собрания депутатов города Новомосковск:

Касимовский Константин Николаевич, Лавров Виталий Анатольевич, Митяев Алексей Алексеевич, Михнев Алексей Владимирович, Честнов Максим Александрович, Архипов Александр Викторович, Вовк Ирина Владимировна, Гиленко Олег Юрьевич, Платонов Алексей Валерьевич, Прусаков Антон Борисович, Никитина Лариса Васильевна, Ныренков Михаил Юрьевич, Соколов Александр Алексеевич, Шатров Дмитрий Сергеевич, Штукатуров Павел Андреевич, Андрианова Надежда Васильевна, Виноградова Ольга Владимировна, Гусев Денис Евгеньевич, Комнова Людмила Викторовна, Чекутов Андрей Юрьевич, Васин Константин Игоревич, Кусакина Ольга Вячеславовна, Тарасов Виктор Иванович, Шибанова Татьяна Викторовна, Щеколдина Любовь Викторовна.

ПЛАВСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Плавск:

Воробей Ольга Михайловна, Завьялова Ольга Николаевна, Моисеева Татьяна Александровна, Харитонов Юрий Алексеевич, Шевченко Дмитрий Сергеевич, Возгрин Михаил Вячеславович, Куликов Вячеслав Анатольевич, Михалева Ольга Анатольевна, Семина Ольга Васильевна, Сушминский Станислав Владимирович, Войков Александр Олегович, Грабецкая Ольга Александровна, Журавлев Александр Михайлович, Макаркин Михаил Алексеевич, Пузакова Елена Борисовна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Камынинское»:

Голомазова Светлана Витальевна, Дергилева Елена Дмитриевна, Кузнецов Максим Викторович, Оганян Светлана Викторовна, Щербаков Сергей Михайлович, Клышко Любовь Леонидовна, Махмудов Тельман Сеидуллаевич, Пилипенко Дмитрий Анатольевич, Семин Виктор Павлович, Сулаева Татьяна Владимировна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Молочно-Дворское»:

Выборнов Алексей Алексеевич, Клементьев Алексей Викторович, Левочкина Маргарита Михайловна, Матвеева Елизавета Хаматхановна, Шибаев Олег Алексеевич, Агафонова Екатерина Сергеевна, Алешин Валерий Григорьевич, Доренский Сергей Ильич, Логинова Надежда Сергеевна, Токарева Ирина Николаевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Пригородное»:

Абдулаев Абдурахман Баганович, Бурмистров Михаил Николаевич, Бурмистров Сергей Викторович, Моськина Елена Рузильевна, Федосеева Оксана Яновна, Белова Ольга Михайловна, Валуева Ольга Александровна, Воевода Алексей Сергеевич, Гостева Татьяна Валериевна, Крюкова Людмила Владимировна.

СУВОРОВСКИЙ РАЙОН

Шестой созыв Собрания депутатов города Суворова:

Каплунов Сергей Геннадьевич, Туголукова Ирина Анатольевна, Юшкова Наталья Александровна, Медведева Евгения Владимировна, Провоторова Людмила Федоровна, Трифонов Иван Васильевич, Скопинцев Александр Васильевич, Суханов Вячеслав Александрович, Терехов Владимир Александрович, Балашова Татьяна Викторовна, Енина Ольга Николаевна, Костромина Елена Николаевна, Димитрогло Афанасий Ильич, Загвозкина Оксана Викторовна, Ферапонтов Константин Викторович.

Пятый созыв Собрания депутатов города Чекалина:

Каштанова Людмила Николаевна, Костин Михаил Николаевич, Смирнова Ксения Анатольевна, Воробьева Ольга Львовна, Ильичева Татьяна Михайловна, Кузьмичева Ирина Николаевна, Трудов Дмитрий Анатольевич.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Северо-Западное»:

Мартыненко Виктор Викторович, Филипенко Ольга Владимировна, Храпочкин Михаил Анатольевич, Жарикова Елена Анатольевна, Лахова Ольга Павловна, Носырев Александр Андреевич, Бугрова Элла Александровна, Горшкова Галина Алексеевна, Полечук Ольга Викторовна, Демина Татьяна Александровна, Захаров Владимир Иванович, Шевцов Андрей Алексеевич, Бровкин Николай Иванович, Галдин Николай Алексеевич, Каденская Нина Константиновна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Юго-Восточное»:

Домарев Игорь Михайлович, Кузнецова Лариса Викторовна, Орлова Марина Николаевна, Серегина Елена Васильевна, Тришина Татьяна Николаевна, Бобина Анна Александровна, Доброва Юлия Александровна, Матюков Виктор Николаевич, Пашагин Дмитрий Алексеевич.

ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Волчье-Дубравское»:

Аветисян Марине Сосевна, Горячева Надежда Алексеевна, Новикова Светлана Владимировна, Сысуева Марина Ивановна, Телкова Алевтина Викторовна, Володин Андрей Юрьевич, Макеев Сергей Алексеевич, Николаева Ирина Егоровна, Подымникова Олеся Николаевна, Филатов Михаил Сергеевич.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Нарышкинское»:

Архипова Надежда Владимировна, Батова Юлия Витальевна, Вагина Ольга Федоровна, Горшков Иван Владимирович, Королев Роман Александрович, Ерёмин Евгений Николаевич, Короткова Наталья Михайловна, Майзнер Екатерина Сергеевна, Савина Нина Викторовна, Чудаков Валерий Викторович.

Пятый созыв Собрания депутатов рабочего поселка Теплое:

Александрова Светлана Николаевна, Марчик Никита Николаевич, Самохина Татьяна Анатольевна, Сенина Наталья Васильевна, Хаматдинов Вадим Фёдорович, Баймурзин Вазир Искандарович, Барышникова Лилия Петровна, Горшкова Юлия Викторовна, Косарев Андрей Юрьевич, Лобанова Лилия Викторовна.

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Узловая:

Дощук Николай Валерьевич, Колосков Юрий Владимирович, Малеев Дмитрий Игоревич, Сидоров Алексей Сергеевич, Титус Ольга Анатольевна, Гладких Надежда Васильевна, Кортакова Светлана Владимировна, Костин Александр Алексеевич, Татарников Геннадий Анатольевич, Щербаков Кирилл Русланович, Дедок Михаил Анатольевич, Елистратов Алексей Николаевич, Караев Везирахмед Сеидахмедович, Наумов Михаил Владимирович, Ханенкова Наталья Викторовна, Глазков Илья Олегович, Дыкина Екатерина Вячеславовна, Иванов Евгений Викторович, Карташова Марина Николаевна, Лайченко Галина Михайловна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Каменецкое»:

Айзятов Шамиль Тауфикович, Беленко Николай Павлович, Еремин Алексей Святославович, Колосова Ольга Борисовна, Нагель Давид Владимирович, Жерновенкова Тамара Григорьевна, Кондратова Татьяна Владимировна, Курбакова Татьяна Михайловна, Лобастов Александр Евгеньевич, Неклюдова Марина Юрьевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Смородинское»:

Костикова Татьяна Фроловна, Савосина Лариса Дмитриевна, Скотникова Людмила Ефремовна, Тимошенко Елена Викторовна, Хрунова Наталья Владимировна, Шарапов Алексей Евгеньевич, Быкова Татьяна Ивановна, Казакова Елена Николаевна, Разомазова Татьяна Викторовна, Якунин Сергей Алексеевич.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Шахтерское»:

Жуков Александр Васильевич, Москвин Семен Андреевич, Разорёнов Александр Владимирович, Селин Сергей Сергеевич, Шахов Андрей Александрович, Абрамова Оксана Александровна, Буцяк Нина Николаевна, Дарюхина Наталья Юрьевна, Джауметова Елена Анатольевна, Мартынов Александр Владимирович, Анисимова Наталья Алексеевна, Гуськова Людмила Михайловна, Ельтищева Ольга Викторовна, Медведева Ирина Владимировна, Черепанова Анастасия Михайловна.

ЧЕРНСКИЙ РАЙОН

Третий созыв Собрания депутатов МО «Липицкое»:

Елецкий Пётр Николаевич, Золотарёв Михаил Александрович, Каменская Наталья Николаевна, Малашихина Татьяна Сергеевна, Шелудько Марина Александровна, Бурцев Александр Анатольевич, Громов Александр Владимирович, Никишова Наталья Викторовна, Поляков Сергей Владимирович, Селиванкина Наталья Алексеевна.

Пятый созыв Собрания депутатов рабочего поселка Чернь:

Греков Игорь Александрович, Конов Владимир Петрович, Куршева Ольга Александровна, Савельева Дина Ивановна, Черемисинова Людмила Викторовна, Голованова Татьяна Алексеевна, Гусаков Евгений Викторович, Кулакова Наталья Алексеевна, Митин Евгений Викторович, Саримсакова Татьяна Викторовна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Северное»:

Даниличева Татьяна Николаевна, Звербель Вера Александровна, Лазарев Андрей Рафаилович, Шведов Анатолий Алексеевич, Сафронова Светлана Ивановна, Шемякина Наталья Николаевна, Щербаков Дмитрий Алексеевич, Журавлёва Светлана Викторовна, Менглиева Татьяна Викторовна, Соколов Виктор Васильевич.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Тургеневское»:

Гаврилов Юрий Николаевич, Мазур Ольга Евгеньевна, Побегаев Михаил Михайлович, Рейн Александр Владимирович, Сысоев Алексей Александрович, Терехова Олеся Александровна, Гарькавый Максим Сергеевич, Иванова Ольга Александровна, Усачева Наталья Юрьевна, Шляпин Александр Александрович.

ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Советска:

Астахова Марина Викторовна, Гаврилина Наталья Дмитриевна, Никихина Ольга Александровна, Сафронова Любовь Геннадьевна, Холаимова Елена Викторовна, Балашов Кирилл Ильич, Бурдикова Наталья Вячеславовна, Золотова Елена Николаевна, Поляков Андрей Алексеевич, Федорович Даниил Михайлович.

Пятый созыв Собрания депутатов города Щекино:

Анашкин Роман Юрьевич, Васильева Юлия Игоревна, Голубев Алексей Николаевич, Обыденов Андрей Анатольевич, Петров Евгений Владимирович, Власов Олег Александрович, Вьюков Кирилл Александрович, Рыбальченко Елена Валентиновна, Трещев Алексей Александрович, Шамрова Марина Валериевна, Астафьев Алексей Викторович, Дрожжина Наталья Викторовна, Жихарева Елена Владимировна, Журавлев Егор Иванович, Киракосян Меланья Андреевна, Жданова Марина Алексеевна, Савушкин Юрий Вячеславович, Свиридова Евгения Алексеевна, Тягунова Светлана Александровна, Фролова Оксана Алексеевна.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Крапивенское»:

Алпатов Алексей Александрович, Борисова Елена Вячеславовна, Вещуева Светлана Евгеньевна, Синицина Сергей Николаевич, Старцев Юрий Вячеславович, Баринов Федор Александрович, Кобзева Марина Дмитриевна, Макарцов Андрей Михайлович, Сорокин Анатолий Игоревич, Стешин Дмитрий Викторович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Лазаревское»:

Гречихина Дарья Петровна, Егорова Татьяна Аркадьевна, Зайцев Дмитрий Сергеевич, Крылова Лариса Николаевна, Мирошин Павел Андреевич, Баранова Галина Николаевна, Еремичева Елена Александровна, Карпачева Людмила Николаевна, Павликова Татьяна Николаевна, Панов Виктор Иванович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Ломинцевское»:

Зубарев Сергей Васильевич, Ильина Ольга Николаевна, Маркс Валентина Николаевна, Рожкова Лариса Владимировна, Филиппов Андрей Павлович, Винокуров Сергей Васильевич, Комратова Елена Ивановна, Ломакина Татьяна Николаевна, Шайдт Владимир Викторович, Яковлева Надежда Алексеевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Огаревское»:

Ефимов Алексей Юрьевич, Зотов Алексей Викторович, Козлов Юрий Николаевич, Сазонов Александр Александрович, Фомина Людмила Николаевна, Баталкин Владимир Николаевич, Зайцева Светлана Викторовна, Сысоев Александр Анатольевич, Уклеина Елена Александровна, Хохлова Татьяна Александровна.

Пятый созыв Собрания депутатов рабочего поселка Первомайский:

Динариев Сергей Валериевич, Жарикова Татьяна Леонидовна, Корзюков Владимир Владимирович, Королихин Артем Викторович, Миронова Ольга Николаевна, Аникеева Людмила Вячеславовна, Голиков Александр Александрович, Зверев Геннадий Евгеньевич, Калинича Андрея Александровича, Сюртуков Александр Александрович, Бурякова Татьяна Александровна, Мячин Сергей Васильевич, Петрушин Александр Иванович, Помазкова Татьяна Борисовна, Хакимов Марат Анверович.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Яснополянское»:

Брейкина Татьяна Анатольевна, Гайдамак Сергей Викторович, Дудаков Павел Андреевич, Перепечина Ксения Александровна, Шуваев Владимир Васильевич, Иванова Мария Михайловна, Карпухин Геннадий Викторович, Клавденков Михаил Михайлович, Корнилов Роман Эдуардович, Сафронов Александр Викторович.

ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН

Пятый созыв Собрания депутатов города Ясногорска:

Лесникова Марина Анатольевна, Пахомова Алена Александровна, Петросян Диана Эдуардовна, Ржепик Евгений Николаевич, Шемякин Роман Владимирович, Беломытцева Ирина Анатольевна, Блохов Роман Анатольевич, Дедело Вера Ивановна, Ильин Андрей Николаевич, Козлов Юрий Николаевич, Ильинский Михаил Владимирович, Козлов Иван Михайлович, Луконин Евгений Игоревич, Мигалина Наталья Анатольевна, Хренцов Сергей Васильевич.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Иваньковское»:

Быкова Наталия Леонидовна, Запрягаева Татьяна Владимировна, Константинова Надежда Алексеевна, Кузнецова Татьяна Васильевна, Рязанова Анна Валерьевна, Артемьева Светлана Сергеевна, Говорова Лада Игоревна, Мысина Светлана Анатольевна, Татарникова Татьяна Ивановна, Щербакова Надежда Николаевна.

Третий созыв Собрания депутатов МО «Ревякинское»:

Лютина Надежда Васильевна, Присухин Алексей Николаевич, Пузиков Виктор Александрович, Соловьев Алексей Викторович, Чернюк Сергей Егорович, Горохов Дмитрий Витальевич, Евраскин Юрий Федорович, Жура Алексей Иванович, Иванова Юлия Игоревна, Пахалович Алексей Валериевич.

Пятый созыв Собрания депутатов МО «Теляковское»:

Гончаров Александр Иванович, Зуева Виолетта Васильевна, Ларичева Елена Евгеньевна, Мелёхин Максим Евгеньевич, Сычева Марина Николаевна, Григорова Алёна Вячеславовна, Кузнецова Оксана Ивановна, Мартынова Марина Львовна, Ульянов Андрей Анатольевич, Шавыкина Елена Михайловна.