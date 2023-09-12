В Тульской области против гриппа привились более 60 тысяч человек

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В регион поступило 277 780 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» и 85 370 доз «Ультрикс Квадри».
По состоянию на 8 сентября против гриппа привито 64 176 человек, из них — 23 877 детей и 40 299 взрослых.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напомнило, что важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона гриппа. Оптимальный срок вакцинации — сентябрь-ноябрь.
Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.
Читайте также по теме: