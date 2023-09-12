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В Тульской области против гриппа привились более 60 тысяч человек
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области против гриппа привились более 60 тысяч человек

Из них более 23 тысячи — дети.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. В регион поступило 277 780 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» и 85 370 доз «Ультрикс Квадри». 

По состоянию на 8 сентября против гриппа привито 64 176 человек, из них — 23 877 детей и 40 299 взрослых.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напомнило, что важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона гриппа. Оптимальный срок вакцинации — сентябрь-ноябрь.

Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

 

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сегодня, в 12:30 −1
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