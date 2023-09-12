Путин: Проблемой роста цен на бензин занимается правительство

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Правительство занимается вопросом роста цен на бензин. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Президент отметил, что в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке, но в целом производители и правительство между собой договорились о том, как будут действовать в ближайшее время.

— Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну, правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти. — Прим. ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время», — приводит слова главы государства на пленарной сессии Восточного экономического форума «РИА Новости».

Напомним, накануне туляки возмутились резким ростом цен на бензин. Региональные УФАС и прокуратура уже начали проверку.