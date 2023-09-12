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В Туле пройдет забег «Кросс нации»
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле пройдет забег «Кросс нации»

Туляки присоединятся к Всероссийскому дню бега. 6+

16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Участники пробегут такие дистанции:

  • мужчины и женщины — 4000 метров,
  • девушки и юноши — 1000 метров,
  • мальчики и девочки — 500 метров.

Открытие соревнований в 10.30.

Мандатная комиссия для регистрации и выдачи номеров будет работать с 12 по 15 сентября с 10.00 до 17.00 под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал» (г. Тула, пр. Ленина, 87) в к. 109. В день соревнований — с 9.00 до 10.30 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (стартовый городок).

Телефон для справок: +7 (4872) 35-92-47.

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Фотограф:
сегодня, в 12:53 0
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