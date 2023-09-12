Сколько стоит топливо в Туле: обзор Myslo

Фото: Маша Сапог

За период с 29 августа по 4 сентября рост цен на бензин был зафиксирован в 79 субъектах. Ниже – цены на 12 сентября.

В Тульской области до 28 августа средняя цена на бензин составляла 55,48 руб. за литр. 12 сентября Myslo проехался по тульским заправкам и оценил «масштаб беды». Также мы сравнили данные с ценами в приложении Яндекс.Карт там, где они еще не успели обновиться.

Teboil

АИ 92 — 50.29 руб.

АИ 95 — 54.89 руб.

100 — 67.39 руб.

ДТ — 59.99 руб.

5 дней назад стоимость топлива была немного ниже:

Скриншот Яндекс.Карты

Лукойл

АИ 92 — 50.19 руб.

АИ 95 - 55.27 руб.

АИ 100 — 65.39 руб.

ДТ — 60.34 руб.

За неделю стоимость изменилась только у АИ 100.

Роснефть

АИ 92 — 49.65 руб.

АИ 95 — 54.55 руб.

ДТ — 59.00 руб.

Газпром

АИ 92 — 50.90 руб.

АИ 95 — 55.90 руб.

ДТ — 60.50 руб.

ТНБ

АИ 92 — 54.55 руб.

АИ 95 — 60.45 руб.

АИ 100 — 67.95 руб.

ДТ — отсутствует.

Свема-Ойл

АИ 92 — 60.00 руб.

АИ 95 — 63.00 руб.

ДТ — отсутствует.

У этой АЗС самый низкий рейтинг в Яндекс.Картах (спойлер: и самая высокая стоимость бензина).

Паритет

АИ 92 — 54.00 руб.

АИ 95 — 59.00 руб.

ДТ — отсутствует.

Итоги:

Самая низкая цена за литр 92 и 95 бензина — Роснефть (49.65 руб., 54.55 руб.)

Самая высокая цена за литр 92 и 95 бензина — Свема Ойл (60.00 руб., 63.00 руб.)

Самое дешевое дизельное топливо — Teboil (59.99 руб.)

Самое дорогое дизельное топливо — Лукойл (60.34 руб.)

Напомним, что правительство уже занимается вопросом роста цен на бензин. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Тульская прокуратура и антимонопольный комитет также занялись проверкой повышения цен на бензин после жалоб туляков.