Сколько стоит топливо в Туле: обзор Myslo

В Тульской области до 28 августа средняя цена на бензин составляла 55,48 руб. за литр. 12 сентября Myslo проехался по тульским заправкам и оценил «масштаб беды». Также мы сравнили данные с ценами в приложении Яндекс.Карт там, где они еще не успели обновиться.
Teboil
АИ 92 — 50.29 руб.
АИ 95 — 54.89 руб.
100 — 67.39 руб.
ДТ — 59.99 руб.
5 дней назад стоимость топлива была немного ниже:
Скриншот Яндекс.Карты
Лукойл
АИ 92 — 50.19 руб.
АИ 95 - 55.27 руб.
АИ 100 — 65.39 руб.
ДТ — 60.34 руб.
За неделю стоимость изменилась только у АИ 100.
Роснефть
АИ 92 — 49.65 руб.
АИ 95 — 54.55 руб.
ДТ — 59.00 руб.
Газпром
АИ 92 — 50.90 руб.
АИ 95 — 55.90 руб.
ДТ — 60.50 руб.
ТНБ
АИ 92 — 54.55 руб.
АИ 95 — 60.45 руб.
АИ 100 — 67.95 руб.
ДТ — отсутствует.
Свема-Ойл
АИ 92 — 60.00 руб.
АИ 95 — 63.00 руб.
ДТ — отсутствует.
У этой АЗС самый низкий рейтинг в Яндекс.Картах (спойлер: и самая высокая стоимость бензина).
Паритет
АИ 92 — 54.00 руб.
АИ 95 — 59.00 руб.
ДТ — отсутствует.
Итоги:
Самая низкая цена за литр 92 и 95 бензина — Роснефть (49.65 руб., 54.55 руб.)
Самая высокая цена за литр 92 и 95 бензина — Свема Ойл (60.00 руб., 63.00 руб.)
Самое дешевое дизельное топливо — Teboil (59.99 руб.)
Самое дорогое дизельное топливо — Лукойл (60.34 руб.)
Напомним, что правительство уже занимается вопросом роста цен на бензин. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Тульская прокуратура и антимонопольный комитет также занялись проверкой повышения цен на бензин после жалоб туляков.