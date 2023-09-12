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Цитату тульского певца SHAMAN’а выгравировали на памятнике в Липецке
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области.

Цитату тульского певца SHAMAN’а выгравировали на памятнике в Липецке

На табличке у подножия монумента – слова из песни Ярослава Дронова «Встанем».

12 сентября в Липецке торжественно открыли памятник Александру Невскому. У его подножия выгравирована цитата из песни Ярослава Дронова, известного, как SHAMAN. Об этом пишет местное издание GOROD48.

Как утверждает источник, появление памятника в городе связано с СВО. На сайте местной обладминистрации цитируют губернатора Игоря Артамонова. По словам главы региона, «сегодня ратное священное дело Александра Невского продолжают наши воины на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции, героически сражаясь за свободу нашего Отечества».

На церемонии открытия монумента ведущая обратила внимание на надпись:

Внизу памятника выгравированы торжественные слова из песни SHAMAN’а: «Встанем Герои
России останутся в наших
сердцах до конца».

По словам женщины, внизу оставлено место ещё для одной памятной бронзовой таблички — с датами начала и конца СВО.

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Фото: телеграм-канал («Осторожно, новости).

Отметим, 10-метровый монумент установили на проспекте Победы в Липецке. Памятник выполнен из бронзы. Идея принадлежит местным меценатам, они полностью профинансировали все работы. 

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