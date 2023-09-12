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Туляков приглашают на субботники в усадьбу Федяшево
Фото пресс-службы некоммерческого партнёрства «Русская усадьба».

Туляков приглашают на субботники в усадьбу Федяшево

Организаторы обещают провести интересные экскурсии.

Ближайший субботник на территории усадьбы Федяшево состоится 16 сентября. Принять участие могут все желающие. Начало работ в 10 утра.

Как сообщают организаторы, для волонтёров запланирован обед в полевой кухне, а затем пройдет экскурсия по усадьбе «Страницы истории Федяшево. Военная осень 1941 года». В 15.00 можно будет отправиться на ещё одну экскурсию — в Ясногорский краеведческий музей.

— Быть усадебными волонтёрами очень интересно и познавательно. Ну и дел наших добровольных помощников ждёт немало. На ближайшую субботу намечены работы по восстановлению Аллеи Памяти, — сообщили в пресс-службе некоммерческого партнёрства «Русская усадьба».

В целом же в сентябре запланировано два субботника и открытие Поклонного креста в память о тех жителях деревни Федяшево, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

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