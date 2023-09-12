Тульская прокуратура проводит проверку повышения цен на бензин

Туляки жаловались в соцсетях на необоснованное повышение цен на топливо.

Региональная прокуратура заинтересовалась жалобами туляков по поводу увеличения цен на бензин. Фото с заправок и возмущённые комментарии туляки постили в соцсети. Также тему повышения цен на топливо затронул Myslo в своих публикациях.

— В связи с этим прокуратура области организовала проверку обоснованности повышения цен на нефтепродукты в Тульской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время надзорные органы запросили необходимую информацию в региональной антимонопольной службе. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.