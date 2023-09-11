В Тульской области стартовал конкурс «Народный участковый»

В Тульской области стартовал первый этап конкурса МВД России «Народный участковый-2023». Конкурс проходит в три этапа. Первый и второй этап проводятся на региональном уровне.

На сайте Управления МВД России по Тульской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции. Сначала жители региона должны выбрать лучших сотрудников службы участковых в каждом из районов. Среди победителей первого этапа конкурса посетители сайта выберут лучшего участкового уполномоченного полиции всей Тульской области.

По результатам второго тура лучший участковый примет участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдет в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

Проголосовать за понравившегося участника можно на странице конкурса.

Голосование завершится 20 сентября.