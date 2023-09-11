Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Химками»

Сегодня, 11 сентября, в Туле состоится матч 9-го тура Первой лиги «Арсенал» — «Химки».

Главный арбитр матча — Антон Фролов из Москвы. Помогать ему будут краснодарец Алексей Стипиди и Сергей Каруненко из Воронежа.

В настоящий момент туляки занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. «Химки» расположились на две строчки выше.

Всего команды встречались между собой 10 раз: три победы у «Арсенала», три — у команды из Подмосковья. Четыре раза соперники играли вничью.