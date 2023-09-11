Волейбольная «Тулица» уступила в трех матчах второго этапа «Кубка Столетия»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

«Тулица» сыграла во втором этапе «Кубка Столетия» по волейболу. Матчи прошли в Санкт-Петербурге. Тульская команда уступила «Ленинградке» со счетом 0:3 (22:25, 14:25, 20:25), проиграла «Локомотиву» — 0:3 (25:22, 25:17, 27:25) и «Протону» — 1:3 (23:25, 25:27, 25:23, 21:25).

— Планировали и готовились сыграть гораздо лучше — и по результату, и по качеству игры, — прокомментировал итоги матчей главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев.

Напомним, в первом этапе Кубка тулячки также не смогли выиграть ни одной игры.