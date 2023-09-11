Пострадавшую от падения бетонного столба BMW выставили на продажу

Фото из архива Myslo

Владелец рассчитывает получить за чёрное купе с пробегом 320 тысяч километров 230 тысяч рублей.

Хозяин BMW, на которую по вине водителя самосвала в конце августа рухнул бетонный столб, выставил машину на продажу. Судя по всему, стоимость восстановительных работ оказалась слишком высокой – ремонта требует вся передняя часть иномарки.

Поэтому владелец опубликовал объявление о продаже машины за 230 тысяч рублей.

На BMW установлен двухлитровый двигатель на 150 л. с., работающий в связке с механической коробкой передач и задним приводом. Два владельца по ПТС, 320 тысяч на одометре и белорусские номера – всё это ждёт энтузиаста, который возьмётся восстановить автомобиль.