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Пострадавшую от падения бетонного столба BMW выставили на продажу
Фото из архива Myslo

Пострадавшую от падения бетонного столба BMW выставили на продажу

Владелец рассчитывает получить за чёрное купе с пробегом 320 тысяч километров 230 тысяч рублей.

Хозяин BMW, на которую по вине водителя самосвала в конце августа рухнул бетонный столб, выставил машину на продажу. Судя по всему, стоимость восстановительных работ оказалась слишком высокой – ремонта требует вся передняя часть иномарки.

Поэтому владелец опубликовал объявление о продаже машины за 230 тысяч рублей.

На BMW установлен двухлитровый двигатель на 150 л. с., работающий в связке с механической коробкой передач и задним приводом. Два владельца по ПТС, 320 тысяч на одометре и белорусские номера – всё это ждёт энтузиаста, который возьмётся восстановить автомобиль.

Сюжет: Купи-продай
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