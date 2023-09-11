  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула на 99,6% готова к запуску отопления - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула на 99,6% готова к запуску отопления
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тула на 99,6% готова к запуску отопления

Этот вопрос обсуждался на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

В Алексине, Донском, п. Славный, Арсеньевском, Веневском, Воловском, Каменском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском и Щекинском районах закончила подготовку котельных, коммунальных сетей и многоквартирных домов. В остальных муниципалитетах завершить подготовку планируют до 15 сентября.

Общая готовность региона к отопительному сезону составляет 99%, на подготовку потрачено больше 1,5 млрд рублей. Все объекты социальной сферы к запуску тепла готовы. Заменено более 103 км ветхих тепловых сетей. Богородицкому, Кимовскому и Киреевскому районам на эти цели выделили 58,4 млн рублей.

В Белевском районе до 20 сентября дополнительно  заменят 200 м теплосетей, в Киреевском районе к 15 сентября планируют запустить новую котельную. В Богородицком районе все работы тоже планируют закончить к 20 сентября.

В этом году в  Тульской области построено пять котельных. Завершаются работы по монтажу котельной в Киреевске – она будет подавать тепло в дома, где проживают более 11 тысяч человек. В 20 муниципалитетах идут изоляционные работы на наружных сетях теплоснабжения.

2.jpg

Олег Дючков сообщил, что по поручению главы региона было закуплено шесть каналопромывочных машин на 77,5 млн рублей. Аналогичная техника будет закупаться и в следующем году.

Начальник Госжилинспекции Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что к запуску тепла готовы 99% домов. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, к старту отопительного сезона город готов на 99,6%. Оставшиеся работы будут завершены до 15 сентября, пуск котельной пос. ВНИИКОП запланирован до 20 сентября.

Губернатор поручил социальному блоку правительства контролировать готовность к отопительному сезону и запуск тепла на объектах и напомнил, что после принятия решения о начале отопительного сезона в социальные учреждения тепло должно прийти через пять дней, а в жилые дома – через семь:

– Главам администраций нужно в течение недели завершить все работы по подготовке к зиме и обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Паспорта готовности многоквартирных домов должны быть представлены в ГЖИ до 15 сентября, – сказал Алексей Дюмин.

сегодня, в 20:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиотопительный сезонотоплениеоперативное совещание у губернатора
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пострадавшую от падения бетонного столба BMW выставили на продажу
Пострадавшую от падения бетонного столба BMW выставили на продажу
В Туле утвердили проект новой магистральной улицы в Пролетарском районе
В Туле утвердили проект новой магистральной улицы в Пролетарском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.