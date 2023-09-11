Тула на 99,6% готова к запуску отопления

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Алексине, Донском, п. Славный, Арсеньевском, Веневском, Воловском, Каменском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском и Щекинском районах закончила подготовку котельных, коммунальных сетей и многоквартирных домов. В остальных муниципалитетах завершить подготовку планируют до 15 сентября.

Общая готовность региона к отопительному сезону составляет 99%, на подготовку потрачено больше 1,5 млрд рублей. Все объекты социальной сферы к запуску тепла готовы. Заменено более 103 км ветхих тепловых сетей. Богородицкому, Кимовскому и Киреевскому районам на эти цели выделили 58,4 млн рублей.

В Белевском районе до 20 сентября дополнительно заменят 200 м теплосетей, в Киреевском районе к 15 сентября планируют запустить новую котельную. В Богородицком районе все работы тоже планируют закончить к 20 сентября.

В этом году в Тульской области построено пять котельных. Завершаются работы по монтажу котельной в Киреевске – она будет подавать тепло в дома, где проживают более 11 тысяч человек. В 20 муниципалитетах идут изоляционные работы на наружных сетях теплоснабжения.

Олег Дючков сообщил, что по поручению главы региона было закуплено шесть каналопромывочных машин на 77,5 млн рублей. Аналогичная техника будет закупаться и в следующем году.

Начальник Госжилинспекции Тульской области Леонид Ивченко сообщил, что к запуску тепла готовы 99% домов. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, к старту отопительного сезона город готов на 99,6%. Оставшиеся работы будут завершены до 15 сентября, пуск котельной пос. ВНИИКОП запланирован до 20 сентября.

Губернатор поручил социальному блоку правительства контролировать готовность к отопительному сезону и запуск тепла на объектах и напомнил, что после принятия решения о начале отопительного сезона в социальные учреждения тепло должно прийти через пять дней, а в жилые дома – через семь:

– Главам администраций нужно в течение недели завершить все работы по подготовке к зиме и обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Паспорта готовности многоквартирных домов должны быть представлены в ГЖИ до 15 сентября, – сказал Алексей Дюмин.