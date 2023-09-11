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В Туле водитель троллейбуса высадил пассажиров на проезжую часть

В Туле водитель троллейбуса высадил пассажиров на проезжую часть

Грубое нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора.

Видеорегистратор тульского водителя запечатлел наплевательское отношение водителя троллейбуса к безопасности пассажиров – он высадил людей прямо на проезжую часть, стоя в левой крайней полосе.

Видео появилось в группе «Автохамы и ДТП Тула». Подписчики предположили, что водитель общественного транспорта решил не терять время в утренней пробке и не стал перестраиваться перед поворотом налево. Всё произошло 4 сентября, в 8 часов 28 минут.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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