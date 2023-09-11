Метеопредупреждение: в ночь на 12 сентября на Тулу опустится туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 12 сентября местами на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Будьте предельно аккуратными и внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

