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Метеопредупреждение: в ночь на 12 сентября на Тулу опустится туман

Метеопредупреждение: в ночь на 12 сентября на Тулу опустится туман

Утро тоже будет туманным.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 12 сентября местами на территории региона ожидается туман с видимостью 200-700 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Будьте предельно аккуратными и внимательными на дорогах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.
 

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Фотограф:
сегодня, в 14:51 +2
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