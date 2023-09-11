В Туле откроется скандально известная сеть доставки роллов «Ёбидоёби»

Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

На одном из зданий на ул. Фридриха Энгельса появилась соответствующая вывеска.

В Туле откроется скандально известная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби». Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

Отметим, что по решению Арбитражного суда Красноярского края сеть должна сменить название.

— Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой, — сообщали в пресс-службе инстанции.

В компании настаивают, что название — это транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке. Однако в суде они не смогли доказать, что россияне воспринимают наименование именно так.