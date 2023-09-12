От Славы и Барских до Руслана Алехно: каких звёзд собирала Тула за последние 10 лет на День города

Фото из архива Myslo.

В течение десяти лет менялась не только эстрада и строчки хит-парадов, но и хедлайнеры главной сцены.

В этом году на празднование Дня города в Туле пригласили Руслана Алехно. Выбор артиста удивил туляков и губернатора: кажется, его здесь никто не знал. Или не помнил. «Куда мы скатились?», «Куда делись модные звезды-хедлайнеры?» — обсуждали горожане в соцсетях. Myslo решил вспомнить, какие звёзды радовали жителей областного центра последние десять лет.

Сначала это были звёзды, чей пик популярности прошёл лет семь-десять назад. В начале 2000-х в Тулу приезжали суперпопулярные артисты.

2013 год: певица Слава или новая Аллегрова

Известная по трекам «Попутчица» и «Одиночество» Слава была на пике популярности в начале 10-х. Она поразила туляков не только своим творчеством и харизмой, но и откровениями. Выступая на кремлёвской сцене, певица призналась в своей любви к Ирине Аллегровой, исполнила композицию из её репертуара. Стоит отметить, что сходство между этими певицами определённо есть. В целом, Слава очень много общалась с аудиторией во время выступления и осталась в памяти туляков яркой и неординарной.

День города 2013.

2014 год: снова «Винтаж» и Митя Фомин, желающий купить самовар

Девять лет назад площадь Ленина с радостью встретила Анну Плетнёву. Группа «Винтаж» была частым гостем в Туле в конце нулевых. И вот в 2014 году самую главную сцену города снова зажгла «самая плохая девочка» страны. Несмотря на эпатаж Анны, концерт получился тёплым. Она спела главный хит молодости «Осень» (прим. авт.: Анна Плетнёва начинала в группе «Лицей»).

В этот же вечер на главную сцену города вышел Митя Фомин. Экс-солист Hi-fi тогда начал сольную карьеру, отделившись от своего проекта, планировал сделать бренд биодобавок. Перед туляками он исполнял не только свой новый репертуар, но и читал стихи Есенина. А ещё выразил огромное желание уехать из Тулы со своим самоваром.

День города 2014.

2015 год: под «Браво» пела вся площадь

Несмотря на то, что Валерий Сюткин уже 20 лет не пел в «Браво», посмотреть на знаменитый коллектив стянулось тысячи людей. Любимые хиты «Вася», «Любите девушки…» в исполнении новых солистов, среди которых вокалист — Евгений Хавтан, пела вся площадь.

День города 2015.

2016 год: «Хор Турецкого» спел гимн Тулы с чиновниками

Анонс коллектива на площади города вызвал неоднозначную реакцию и возгласы: «несовременно». Тем не менее, «Хор Турецкого», чей репертуар — перепевки старых песен, зажёг аудиторию «на ура». Особый фурор вызвала «Надежда» (Мой компас земной) — кавер известной песни Анны Герман. А ещё тогдашние председатель правительства Юрий Андрианов, председатель облдумы Сергей Харитонов, глава администрации города Евгений Авилов и мэр Юрий Цкипури спели с музыкантами гимн Тулы.

К слову, именно в тот год впервые в нашем городе прошёл фестиваль духовых инструментов «Фанфары тульского Кремля». С тех пор он имеет статус ежегодного.

День города 2016.

2017 год: Батишта без «Банд’Эрос»

Накануне 871 Дня города по Туле пошёл слух, что выступать на главной сцене будет группа Банд’Эрос. В 2017 о коллективе было мало что слышно, а вот в 2007 они гремели с «Манхэттеном» и «Красивой жизнью». В итоге, в Тулу приехал Батишта — один из основателей самого гламурного коллектива нулевых. Он спел с тульской вокалисткой Эвелиной Вачейшвили. А ещё ему подарили гигантский тульский пряник, на котором красовалась его фотография из мастики.

День города 2017.

2018 год: «Туманы» Макса Барских и автограф-сессия Анны Седоковой

В 2018 году музыканты задержали свои выступления, однако, туляки терпеливо ждали звёзд хит-парадов и не расходились. Первым на сцену вышел Макс Барских (сейчас признан нежелательным артистом в РФ). Он исполнил хиты «Полураздета», «Сделай громче», и конечно же, заедающие в голове «Туманы» и «Неверная».

Анна Седокова, известная карьерой в группе «Виа гра», спела свои сольные песни. Она выступала после салюта. А как только закончила петь, раздала автографы и не отказалась от просьб фанатов сфотографироваться.

День города 2018.

2019 год: «Боже, какой пустяк» Иванова и «Сибирь» Ильи Чёрта

Днём в Тульском кремле выступила известная рок-группа «Пилот». Флагманы рока стоят в одном ряду с такими мастодонтами, как «КиШ», «Князь» и «Кукрыниксы». Хоть они и не так популярны, как Князь и Горшок, но играют настоящую, нетривиальную рок музыку, которую нынче принято считать мёртвой. К слову, солист и основатель «Пилота» — Илья Чёрт с радостью побеседовал с корреспондентом Myslo.

Вечером, перед салютом, на сцену вышла группа Рондо со своим бессменным фронтменом Александром Ивановым. Для тех, кто не имеет представления, о ком идёт речь, может вспомнить хиты 90-х, играющие из каждого окна — «Боже, какой пустяк…» или «Бледный бармен». К слову, Иванов вышел из куда более громкого в те годы коллектива — «Gorky Park». «Рондо» же играют относительно лёгкую рок-музыку в отличие от вышеупомянутого «Пилота». Можно сказать, группа Иванова ближе к эстраде. Потому отлично вписались в репертуар Дня города.

День города 2019.

2020 год: Юлиана Караулова и патриотичный Майданов

В 2020 году праздновали 500-летие Тульского кремля. С новым десятилетием курс снова вернулся на современную поп-музыку. И, конечно, вся Тула подтянулась посмотреть на выпускницу «Фабрики» Юлиану Караулову и Дениса Майданова, чей хит «Если однажды горячее солнце станет холодным как утренний лед…» знает наизусть каждый второй.

Чтобы гостям и жителям города было удобнее смотреть выступления звёзд, установили специальные экраны.

День города 2020.

2021 год: 2Маши и Артём Качер

Кажется, что в 2021 году было принято решение идти в ногу с трендами и считаться со строчками хит-парадов. Потому что 2021 год — расцвет популярности поп-коллектива «2Маши», запомнившейся миру двумя яркими композициями «Босая» и «Мама, я танцую». На сегодняшний день, девушки уже не выступают вместе, поэтому можно сказать, что туляки попали на уникальный концерт. На Пролетарской набережной выступил музыкант Артём Качер, известный по громкому фиту с Джиганом — «ДНК», а также Артиком и Асти «Грусный Дэнс». Вероятно, репер так понравился тулякам, что в следующем году на главную сцену города решили пригласить его коллег по цеху.

День города 2021.

2022 год: Артик и Асти, Джиган

В 2021 году дуэт Анны Дзюбы и Артёма Умрихина, известный, как Artik и Asti, распался. Анна начала успешную сольную карьеру, а на её место пришла Севиль Велиева. Обновлённым составом популярная группа выступила на сцене Тульского кремля — и зажгла не хуже, чем старый состав. Всё это — после красочных национальных танцев коллективов из Чечни и Татарстана.

В этот же день репер Джиган дал концерты два раза: на Пролетарской набережной и в Кремле. Факт того, что перед туляками абсолютно бесплатно выступают звёзды хит-парадов, очень обрадовал жителей города.

День города 2022.

2023 год: Руслан Алехно и хор минобороны

Неожиданно для туляков хедлайнером 877-го Дня города стал Руслан Алехно. Для тех, кто слышит о нём второй раз, поясним: он — певец, композитор, а также заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат премии «Шансон Года» и фестиваля «Песня года». Был победителем конкурса «Народный артист» 2004 года и участником «Евровидения-2008».

5 сентября на оперативном совещании, посвящённому подготовке Дню города, глава администрации Тулы Илья Беспалов подчеркнул, что белорусский певец станет главной звездой вечера. Губернатор Алексей Дюмин спросил, кто это такой, а затем предложил пригласить вместо белорусского певца кого-то более известного и востребованного, российского.

Отметим, что организацией Дня города занимался специальный комитет, в состав которого вошли глава города Ольга Слюсарева, глава администрации Илья Беспалов и министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Кстати. Через неделю Руслан Алехно заявлен хедлайнером на Дне города в небольшом городке Мичуринск Тамбовской области. А в Узловую на День города приезжали братья Гаязовы.

Но, вернёмся в Тулу.

Действительно, множество жителей города задались вопросом: а что это за певец и почему он — хедлайнер кремлёвской сцены? Да, он знаменит выступлением на «Евровидении 2008», но много ли звёзд оттуда помнят? И ещё спел с Панайотовым «Необыкновенная» в году 2004. А вот знают ли туляки его нынешний репертуар? Скорее нет, чем да.

Читайте также: Алексей Дюмин о концерте Руслана Алехно в День города: «Можем пригласить известных артистов?»

Несмотря на поднявшийся резонанс, менять коней на переправе не стали. И вечером, 9 сентября в сопровождении военного оркестра, Руслан Алехно всё же выступил на главной площади города.

День города 2023.