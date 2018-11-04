Группа Artik&Asti: «Берегите любимых, не расставайтесь с ними!»

Фото Екатерины Беловой.

С пронзительным, чувственным, и в то же время зажигательно ярким концертом в Тулу приехала одна из любимых поп-групп тульской молодежи (и не только!).

Концерт 3 ноября начался с внушительной очереди поклонников Artik&Asti. Чтобы встретиться со своими кумирами, фанаты были готовы на многое: очередь начала образовываться ещё до открытия дверей концертного зала! Такую преданность поклонники показали уже не в первый раз: многие из них уже зажгли на прошлогоднем концерте группы и готовы были перенести и холод, и очередь, и долгое ожидание еще раз.

После небольшой паузы, только подогревающей нетерпение фанатов, артисты наконец вышли на сцену. Как только зазвучали первые аккорды хита «Номер 1», зал будто ожил: тишина сменилась криками воодушевленных фанаток, раздались громкие аплодисменты.

Туляки встретили Артика и Асти овациями, эмоции оказались неподдельными. Невозможно было не влиться в общую волну музыки, света и громких впечатлений! Исполнив два своих главных хита, «Номер 1» и «Облака», Артик и Асти наконец обратились к залу:

– Как настроение, Тула? Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Придется много петь и танцевать, вы готовы?

Зал ответил решительным «Да!», и концерт продолжился. Времени на передышку у Асти не было: за короткое время она исполнила практически все хиты, полюбившиеся публике, и не забыла о своих фирменных движениях. Артик же взял на себя общение с залом:

– Мы выступаем уже почти семь лет, – в один момент сказал он. – Кто из вас провел их с нами? За это время многое изменилось. К нам часто подходят и говорят: «Под вашу музыку мы поженились, под ваши песни случилось то, произошло это»… Это невероятно! Вы все невероятные!

Не забыли и об основной публике – влюбленных парочках, танцующих практическую под каждую песню группы. Артик призвал всех мужчин быть терпеливее и подумать, как сильно их девушки будут благодарны. Но наставление и не требовалось: до самого конца концерта мужчины наслаждались музыкой ничуть не меньше, чем их спутницы!

глас народа

Екатерине и Сергею выпал удивительный шанс: билеты на концерт Artik&Asti они получили в розыгрыше! До этого планов пойти на выступление у них не было, но счастливые обладатели бесплатного билета остались довольны.

- Вообще в розыгрыше я участвовала, ни на что особо не рассчитывая, - призналась Екатерина. – На концерте вместе впервые, рады. Посмотрим, что получится.

- А мне вот такая музыка не нравится! – заявил Сергей. – Я больше люблю современный хип-хоп: он о жизни, деньгах, сложных отношениях… А вот попса больше для девчонок, ведь она о любви.

Вероника и Татьяна пришли на концерт с Владом. Вероника давняя фанатка Artik&Asti, а вот Татьяна и Влад почти не следят за творчеством группы.

Вероника: «Я была в том году на концерте, впечатления остались самые хорошие. Все очень классно, потому что Асти поет без фонограммы, мне это нравится. В этот раз идея сходить была общая (Влад обреченно качает головой)».

Влад: «Я, если честно, ни одной песни не слышал... Мне вообще другая музыка нравится, но всегда интересно прийти, послушать музыку, отдохнуть».

Татьяна: «Слышала, что в том году было классно. В этом пусть будет лучше!»

Екатерина и Анастасия пришли подготовленными: Катя уже была на концерте Artik&Asti в прошлом году и точно знала, чего ожидать от их выступления.

– Мы уже давно слушаем группу, года четыре... - призналась девушка. - У них есть индивидуальность, ещё Асти всегда поет «в живую». Мне в них именно это и нравится. Если они ещё раз приедут, пойдем обязательно! – Мы вообще любим русскую музыку: Лена Темникова, Серебро... - добавила Настя. - Здорово, что нет языкового барьера, все песни понятны.

из досье myslo

Artik&Asti — украинская поп-группа, основанная в 2010 году. Обладатели десятка музыкальных премий, в том числе «Золотого граммофона» и «Ежегодной музыкальной премии». Последний альбом группы «Номер 1» получил статус платинового.

Artik — основатель группы, исполнитель, продюсер, автор песен. Лауреат «Песни Года 2011», обладатель премии «Золотой Граммофон 2011».

Asti — вокалистка группы, исполнительница хитов «Моя последняя надежда», набравшего более 1 миллиона просмотров на YouTube, а также «Облака» («Рай один на двоих»), который вошел в топ-100 самых популярных песен в России.