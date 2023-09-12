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«Холостяк.FM»: тулячек приглашают в большое романтическое приключение 
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«Холостяк.FM»: тулячек приглашают в большое романтическое приключение 

Найди свою любовь на радиоволнах! Шанс есть у каждой.

Осень будет знойной! «МедиаТраст» запустил проект «Холостяк.FM». Его главный герой — харизматичный фитнес-тренер Павел Гуняков.

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Составлять ему пару смогут девушки от 18 до 35 лет. Условия просты: напишите комментарий «Хочу участвовать» под постом о конкурсе в группе «МедиаТраст» «ВКонтакте». 

В ответ претендентки получат ссылку на анкету, где расскажут немного о себе. 13 сентября рандомайзер выберет 10 счастливиц, которые попадут в следующий этап проекта. Здесь девушкам нужно будет уже более подробно рассказать о себе: увлечения, музыкальные вкусы, рассказать об идеальном свидании, кулинарных способностях и разных фактах о себе.

На этом этапе холостяк впервые услышит голос претенденток!

Волнительный момент: с 18 по 22 сентября аудиоанкеты прозвучат в прямом эфире Radio Record. Главный герой Павел Гуняков выслушает каждую и выберет пять финалисток. Победившей холостяк позвонит в прямом эфире и поздравит с выходом в следующий раунд.

Девушки, не прошедшие в финал, получат утешительные призы.

Далее с 25 по 28 сентября в прямом эфире Radio Record пройдет отбор на выбывание! Испытания финального раунда пока держатся в тайне.

Победительница проекта встретится с холостяком в ресторане HOPS в «Ликерке Лофт». За ужином в бельгийской брассерии пара получит возможность узнать друг друга поближе, и — кто знает, — может, этот ужин станет для них первым и далеко не последним свиданием! 

Реклама. ООО «Рекламное Агентство Медиа Траст».
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