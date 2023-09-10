Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тульском регионе приступил к работе в третий день голосования

Фото Общественной палаты Тульской области.

10 сентября — последний день выборов в Тульском регионе в представительные органы местного самоуправления. Выборы проходят в 74 муниципалитетах. В этом году жители города Щёкино и поселка Первомайский впервые могут выразить свое волеизъявление через дистанционное электронное голосование — ДЭГ. Для участия в ДЭГ поступило 4215 заявок. Проголосовать дистанционно можно с 8.00 8 сентября по 20.00 10 сентября.

Обеспечивать законность и легитимность выборов помогают общественные наблюдатели. Они работают на всех участковых избирательных комиссиях региона и в Центре общественного наблюдения.

Мониторинговые группы уже приступили к своим обязанностям. В Центре наблюдатели отслеживают ход ДЭГ. Результаты поступают в режиме реального времени круглые сутки. Программа показывает время, когда избиратель заполнил бюллетень. Система фиксирует каждый голос. В Центре сообщают, что за предыдущие два дня голосования нарушений выявлено не было.

Также группы наблюдателей посещают УИКи в разных муниципальных образованиях региона. Как сообщает Общественная палата Тульской области, выезды начинаются в 8 часов утра и заканчиваются с закрытием участков. Наблюдатели отмечают высокий уровень организации работы участковых комиссии и активность жителей, которые проявили интерес к местным выборам.