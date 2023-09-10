  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тульском регионе приступил к работе в третий день голосования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тульском регионе приступил к работе в третий день голосования
Фото Общественной палаты Тульской области.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тульском регионе приступил к работе в третий день голосования

Общественное наблюдение сопровождает выборный процесс на протяжении всего Единого дня  голосования.

10 сентября — последний день выборов в Тульском регионе в представительные органы местного самоуправления. Выборы проходят в 74 муниципалитетах. В этом году жители города Щёкино и поселка Первомайский впервые могут выразить свое волеизъявление через дистанционное электронное голосование — ДЭГ. Для участия в ДЭГ поступило 4215 заявок. Проголосовать дистанционно можно с 8.00 8 сентября по 20.00 10 сентября.

Обеспечивать законность и легитимность выборов помогают общественные наблюдатели. Они работают на всех участковых избирательных комиссиях региона и в Центре общественного наблюдения.

Мониторинговые группы уже приступили к своим обязанностям. В Центре наблюдатели отслеживают ход ДЭГ. Результаты поступают в режиме реального времени круглые сутки. Программа показывает время, когда избиратель заполнил бюллетень. Система фиксирует каждый голос. В Центре сообщают, что за предыдущие два дня голосования нарушений выявлено не было.

Также группы наблюдателей посещают УИКи в разных муниципальных образованиях региона. Как сообщает Общественная палата Тульской области, выезды начинаются в 8 часов утра и заканчиваются с закрытием участков. Наблюдатели отмечают высокий уровень организации работы участковых комиссии и активность жителей, которые проявили интерес к местным выборам. 

сегодня, в 09:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выборы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей
Погода в Туле 10 сентября: переменная облачность и до +22
Погода в Туле 10 сентября: переменная облачность и до +22
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.