«Сила Тулы - 2023»: на главной площади города прошло состязание богатырей

Соревнования среди спортсменов по силовому экстриму стали уже традиционными и проходят в областной столице в 19 раз.

В соревновании приняли участие 11 человек: силачи из Тульской области, гости из города Липецка, Москвы, Московской области и Орла.

Среди спортсменов был Александр Зайцев из Алексина.

– В 2005 году я начал заниматься пауэрлифтингом, получил мастера спорта России. С 2009 года начал заниматься еще и силовым экстримом. Первые соревнования были на Куликовом поле, где я взял второе место. С этого момента я стал выступать в силовом экстриме. А по пауэрлифтингу крайние соревнования у меня были в 2017 году – тогда не было конкуренции и мотивация заниматься пропала, но готов вернуться в любой момент, потому что мои рекорды в моей весовой категории с того момента так и не побиты.

Силовой экстрим же очень нравится за то, что требуется выполнять нестандартные, часто максимально неудобные упражнения. Чтобы их суметь выполнить нужна не только сила, но еще и выносливость. Во время тренировок выполняются упражнения из многих видов спорта, в том числе бег, ускорение. Помимо этого важно быть психологически выносливым, потому что очень много зависит от собранности перед выступлением. Особенно если предстоит поднимать большие веса и тем более на время – надо либо в определенное время уложиться с выполнением упражнения, то есть нужна скорость, или наоборот держать вес длительное время. Все это требует невероятных психологических усилий. Секрет успеха в силе духа и здоровом теле.

Вторым участником, представляющим наш регион, стал Евгений Коновалов из Узловой. Он не так давно в этом виде спорта, но уже неоднократно доказывал в состязаниях свою мощь. Является победителем и призером различных турниров по силовому экстриму, участник Сибирь Пауэ шоу 2023г., участник турнира по силовому экстриму "Сила богатырская" на Куликовом Поле.

– Занялся этим видом спорта, потому что хочу доказать себе, что я самый сильный. Каждые соревнования для меня – это невероятный адреналин! – отметил Евгений.

По итогу всех пяти состязаний самым сильным был признан....

Участники турнира соревновались в нескольких упражнениях: карусель богатырская, тяга автомобиля сидя (5 тонн), жим бревна 120 кг, силовая лестница (веса гирь – 180, 200, 220 кг), «мертвая» тяга автомобиля (1500 кг) и эстафета с пушкой ЗИС 3.

Посмотреть, как тяжелые конструкции силачи передвигают с видимой легкостью, на площади Ленина собрались сотни зрителей.