В Тульской области открыто около 28 тысяч вакансий

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил губернатору о ситуации на рынке труда в регионе.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что Президент России поставил задачу оперативно мониторить ситуацию на рынке труда и проактивно реализовывать меры поддержки занятости населения.

По словам министра, на данный момент существенных изменений на рынке труда Тульской области не наблюдается. Роста числа граждан, ищущих работу, не зафиксировано. Уровень регистрируемой безработицы даже снизился — с 0,41% на 1 февраля до 0,37% на 25 марта. Показатель безработицы — ниже среднероссийского (0,9%) и по ЦФО (0,6%).

Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на 1 вакансию) — 0,1 на одну вакансию, на начало года — 0,2 (самый низкий показатель среди регионов ЦФО).

На платформе «Работа в России» сегодня 27,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованы рабочие профессии. Открытых вакансий практически в 8 раз больше, чем соискателей. На 39 предприятиях предполагается сокращение 437 работников, более 90% — запланированная оптимизация штатного расписания.

Для поддержания стабильности на рынке труда центры занятости переходят в проактивный режим. Все их услуги будут доступны не только для безработных, но и для тех, кто находится под риском увольнения.

С начала года трудоустроены порядка 1,5 тыс. граждан или 47,6% от обратившихся, направлены на обучение 328 человек.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» продолжено обучение граждан новым компетенциям. В нашем регионе планируется обучить около 3,1 тыс. человек. Выстроен и действует эффективный механизм: обучающие программы разработаны с учетом кадровых потребностей работодателей, и по итогам обучения соискателю гарантировано трудоустройство.

Если соискатель затрудняется с выбором направления обучения, специалисты кадровых центров дают ему консультации.

Если гражданин решил устроиться к конкретному работодателю, ему помогают заключить трехсторонний договор (образовательная организация — гражданин — работодатель). Если же он хочет зарегистрироваться в качестве самозанятого — то двусторонний (образовательная организация — гражданин).

Обучение проводится в удобном для граждан формате с активным применением дистанционных технологий.

Правительство России приняло первый пакет мер по поддержке занятости. Он предусматривает субсидии на переобучение сотрудников, финансирование временных оплачиваемых общественных работ.

Из федерального бюджета Тульской области на эти цели выделено 329,5 млн рублей. Будут организованы:

общественные работы. Например, это переработка, заготовка, хранение сельхозпродукции, подсобные работы по фасовке готовой продукции, благоустройство территории, в том числе сезонный труд. Работодателям, которые организовали такие работы, будут предоставляться субсидии на частичную оплату труда работников;

Например, это переработка, заготовка, хранение сельхозпродукции, подсобные работы по фасовке готовой продукции, благоустройство территории, в том числе сезонный труд. Работодателям, которые организовали такие работы, будут предоставляться субсидии на частичную оплату труда работников; временные работы для людей, находящихся под риском увольнения (режим неполного рабочего времени, простой, отпуск без сохранения заработной платы или организация временно приостановила работу). В этом случае гражданин может трудиться на этом же предприятии, но выполнять иную работу, или временно работать в иной организации. Работодателю предоставляется субсидия на частичную оплату труда таких работников и материально-техническое обеспечение временного рабочего места;

(режим неполного рабочего времени, простой, отпуск без сохранения заработной платы или организация временно приостановила работу). В этом случае гражданин может трудиться на этом же предприятии, но выполнять иную работу, или временно работать в иной организации. Работодателю предоставляется субсидия на частичную оплату труда таких работников и материально-техническое обеспечение временного рабочего места; профессиональное обучение и дополнительное профобразование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

В общей сложности эти меры помогут обеспечить занятость более 5,5 тыс. человек.

Еще одна федеральная мера была апробирована в прошлом году — это компенсация работодателям выплаченной заработной платы работникам за период 3 месяцев из Фонда социального страхования. В этом году работодатели могут воспользоваться ей по отдельным категориям граждан в возрасте до 30 лет (инвалидам; лицам, освобожденным из мест лишения свободы; детям-сиротам; людей, имеющих несовершеннолетних детей; выпускникам, нетрудоустроенным в течение 4 месяцев после окончания обучения; людям, не имеющим образования и др.). При этом обязательное условие — трудоустройство через центр занятости.

Алексей Дюмин поручил Андрею Филиппову актуализировать все имеющиеся вакансии в центре занятости, а также находиться в постоянном контакте с федеральным Минтрудом и оперативно направлять туда свои предложения по мерам поддержки.

Информацию об актуальных вакансиях и мерах поддержки можно узнать на сайте центра занятости или по телефону 8−800−350−67−71.