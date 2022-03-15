Где в Туле быстро найти работу: обзор самых востребованных профессий с зарплатами

Myslo совместно с министерством труда и социальной защиты региона запускает проект «Работа». В нашей рубрике будем рассказывать, как получить ту или иную профессию, какие выплаты положены безработным и т.д.

В первом материале мы расскажем о самых востребованных вакансиях в Тульской области. Экспертом выступила главный советник отдела занятости населения министерства труда и соцзащиты Тульской области Светлана Бородина.

- В регионе количество открытых вакансий держится на одинаковом уровне — 27−28 тысяч. Поскольку Тульская область — промышленный регион, то в общем числе вакансий «лидируют» рабочие профессии, доля которых составляет порядка 70 процентов.

Если посмотреть на вакансии, которые предлагают промышленные предприятия, то всегда требуются токари, слесари, операторы линии, электрогазосварщики, электромонтеры, плотники, каменщики. Достаточно часто требуются укладчики-упаковщики. Эта профессия не требует специальной подготовки и ей можно обучиться непосредственно на производстве.

Большая потребность на промышленных предприятиях в инженерах-конструкторах, инженерах-технологах. Также востребованы программисты, проектировщики, инженеры по охране труда.

На протяжении долгого времени по всей Тульской области наблюдается нехватка специалистов в области медицины: врачей различного профиля, медсестер, фельдшеров.

Всегда большая потребность у нас в швеях, так как много предприятий легкой промышленности, нужны водители автомобилей различной категории. Хорошо развита отрасль торговли, и большим спросом пользуются продавцы продовольственных и непродовольственных товаров. Что касается пищевого производства, тут востребованы повара, технологи.

По словам Светланы Викторовны, у нас много вакансий, которые не требуют квалификации. Это уборщики служебных помещений, подсобные рабочие, грузчики, дворники. В последнее время, кстати, востребованы обработчики рыбы, комплектовщики.

- Уже несколько лет тенденции на рынке труда не меняются. И даже пандемия не внесла больших коррективов. Например, курьеров набирают не так массово, чтобы сказать, что это востребованная профессия. На них был спрос, но работодатели набирали людей на эту должность не через Центр занятости, а другими способами, — говорит эксперт.

В массовых профессиях зарплата не слишком высокая. В основном, не выше 30−35 тысяч рублей.

- У водителей автомобилей и обработчиков рыбы средняя зарплата 30 тыс. рублей, у швей — 20 тыс., продавцов — 23−25 тыс., грузчиков — 25 тыс. Меньше всего платят за неквалифицированный труд. Например, дворник получает 14−15 тыс., ученик швеи — 15 тыс., уборщики служебных помещений — 15−16 тыс., вахтер — 20−21 тыс.

Если есть определенные профессиональные навыки, разряды, работодатель может предложить и больше. Так, средняя зарплата зуборезчика — 70 тыс., формовщика — более 70 тыс., машиниста компрессорных установок 6 разряда — 65 тыс. Для специалистов в сфере IT — технологий, например, программистам платят больше 130 тыс.

Специалист отметила, что рынок труда по районам неоднородный и местами различается. Так, в Туле, Новомосковске, Щёкино много вакансий на промышленные предприятия. А вот в Воловском, Куркинском районе больше всего людей требуется в сельскохозяйственную отрасль. Для работы на селе востребованы агрономы, водители, доярки, животноводы, механизаторы, рабочие, скотники, трактористы.

Для привлечения квалифицированных кадров на предприятия региона многие работодатели осуществляют доставку на рабочие места транспортом предприятия.

Традиционно потребность в рабочих поступает с таких предприятий, как МКП «Тулгорэлектротранс», АО «Южморрыбфлот», ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», ОАО «Щекиноазот», АО «Тандер», АО «Почта России», ООО «Агрогриб», ООО «Воловский бройлер» и др.

Запросы на инженеров различной специализации поступают с ОАО «Щекиноазот», ООО «Тулачермет-сталь», АО «Щегловский вал», АО «Тулаточмаш», ООО «Мираторг-орел» и других.

кстати

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок вакансий в Тульской области и выяснила, каким специалистам проще всего трудоустроиться.

- На одну активную вакансию в Тульской области приходится в среднем три резюме — это умеренный уровень конкуренции в пользу соискателя. Отметим, что оптимальный уровень конкуренции на рынке труда — это пять-шесть резюме на одну вакансию, в таком случае и работодатели, и соискатели не испытывают сложностей. В некоторых профессиональных сферах конкуренция значительно ниже — в таком случае соискателям гораздо проще трудоустроиться, — рассказывает Валерия Иванова, руководитель пресс-службы HeadHunter ЦФО.

Самая низкая конкуренция среди соискателей Тульской области сегодня наблюдается в профессиональных сферах «Консультирование» и «Добыча сырья» — 0,3, то есть, конкуренция даже ниже, чем один человек на место. Средняя зарплата в сфере консультирования по итогам февраля составила 48,4 тысячи рублей, в сфере добычи сырья — 52,9 тысяч рублей.

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей сферы «Домашний персонал»: на одну вакансию здесь приходится 0,3 резюме, а средняя предлагаемая зарплата составляет 32,8 тысяч рублей. Столь же низкая конкуренция за рабочее место наблюдается в сфере «Рабочий персонал» (среднее зарплатное предложение — 46,1 тысячи рублей).

Среди наименее конкурентных сфер можно отметить «Строительство, недвижимость» (0,7) и «Медицина, фармацевтика» (0,8).