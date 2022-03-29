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Гипермаркет OBI возобновит работу в России в ближайшие две недели
Фото: https://vk.com/maxi_tula.

Гипермаркет OBI возобновит работу в России в ближайшие две недели

Компания работает над устранением технического сбоя.

Магазины OBI заработают в течение ближайших двух недель. Об этом заявил категорийный руководитель сети OBI Максим Суравегин. Его слова приводятся в посте Telegram-канала форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли».

- Сегодня мы работаем над устранением технического сбоя, и в ближайшие 14 дней заработают все наши магазины. Сначала в Москве, затем в Петербурге и во всей стране, — рассказал Суравегин.

На территории России находится 27 гипермаркетов OBI, в том числе и в Туле. Ранее сообщалось, что у OBI проблемы с кассами — очевидно, речь шла о программном обеспечении.

сегодня, в 14:25 +4
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