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В Туле приостановил работу гипермаркет OBI
Фото: https://vk.com/maxi_tula.

В Туле приостановил работу гипермаркет OBI

Сотрудники уверяют, что с санкциями это никак не связано, проблема с кассами.

В Туле несколько дней не работает гипермаркет OBI. В группе ТРЦ «Макси» «ВКонтакте» указано, что магазин закрыт исключительно по техническим причинам.

- Это никак не связано с уходом бренда с рынка или логистическими проблемами. Уже в скором времени OBI продолжит работу в ТРЦ «Макси», — говорится в посте.

Также в сообщении уточняется, что у OBI проблемы с кассами — очевидно, речь идет о программном обеспечении.

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