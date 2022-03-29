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В Новомосковске вынесли приговор вандалу: мужчина «воевал» с дверьми клинической больницы

В Новомосковске вынесли приговор вандалу: мужчина «воевал» с дверьми клинической больницы

Мужчина заплатит штраф в доход государства.

В Новомосковске местный 37-летний житель признан виновным в вандализме.
 
Судом установлено, что 14 ноября 2021 года мужчина приехал в городскую клиническую больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья знакомого. Персонал не смог просветить мужчину, и он взбесился — ударил ногой дверь приёмного отделения, сломав её. После этого он прорвался внутрь отделения и сломал ещё одну дверь. Отметим, что знакомый подсудимого умер за час до его визита.
 
Ущерб от его действий составил 38 800 рублей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 22 000 рублей.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +1
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