В Новомосковске вынесли приговор вандалу: мужчина «воевал» с дверьми клинической больницы

Мужчина заплатит штраф в доход государства.

В Новомосковске местный 37-летний житель признан виновным в вандализме.

Судом установлено, что 14 ноября 2021 года мужчина приехал в городскую клиническую больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья знакомого. Персонал не смог просветить мужчину, и он взбесился — ударил ногой дверь приёмного отделения, сломав её. После этого он прорвался внутрь отделения и сломал ещё одну дверь. Отметим, что знакомый подсудимого умер за час до его визита

Ущерб от его действий составил 38 800 рублей .

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 22 000 рублей.