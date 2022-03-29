Более 7000 тульских школьников посетят музеи на весенних каникулах

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

А всего для ребят подготовлено более 2000 различных программ и мероприятий.

Заместитель председателя областного правительства Ольга Гремякова посетила Музей обороны Тулы. Она отметила, что по поручению Алексея Дюмина во время весенних каникул для школьников организованы поездки в музеи региона.

– Сегодня как никогда важно, чтобы подрастающее поколение изучало историю, в том числе родного края. Поэтому на время каникул все учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики подготовили для ребят более 2000 программ и мероприятий. Принять участие в них смогут порядка 40000 детей, – сказала Ольга Гремякова.

В дни весенних каникул более 7000 тульских школьников смогут посетить 60 музеев, а также театры, дома культуры и библиотеки региона. В том числе – по «Пушкинской карте».

Ребята могут побывать на виртуальных экскурсиях музеев на специальном портале. Также для школьников подготовили мастер-классы, онлайн-стримы, интерактивные лекции и онлайн-викторины.

С 21 марта Музей обороны Тулы работает без выходных. Добраться до него можно на бесплатном автобусе от музея «Тульские самовары» в 11.00 и 13.00 по предварительной записи.