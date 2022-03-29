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Где в Туле не будет света 30 марта
Изображение Arek Socha с сайта Pixabay

Где в Туле не будет света 30 марта

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Ушинского, 31-48,
  • ул. Фучика, 22-а, 24, 26 к. 2, 24 к. 2, 24 к. 1, 24/3, 24/2,
  • 1-й Песчаный пр-д,  2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Лесная, 1,
  • ул. М. Горького, 31, 33, 35, 64, 66, 29-а, 45, 37,
  • п. Станционный, 1-30, 33, 49, 7-а.
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