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Жительница Богородицка накопила 160 штрафов за нарушение ПДД на 100 тысяч рублей
Фото из архива MySlo

Жительница Богородицка накопила 160 штрафов за нарушение ПДД на 100 тысяч рублей

Оплатить их добровольно женщина не пожелала, пришлось вмешаться судебным приставам.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 35-летней женщины задолженности по 160 штрафам ГИБДД на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Автоледи знала о наличии долгов, но добровольно погашать их не торопилась. Приставы запросили сведения о наличии у неплательщицы счетов в банках – на одном из них обнаружилась требуемая сумма, которая была списана в принудительном порядке.

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:39 +2
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