Жительница Богородицка накопила 160 штрафов за нарушение ПДД на 100 тысяч рублей

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На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства о взыскании с 35-летней женщины задолженности по 160 штрафам ГИБДД на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Автоледи знала о наличии долгов, но добровольно погашать их не торопилась. Приставы запросили сведения о наличии у неплательщицы счетов в банках – на одном из них обнаружилась требуемая сумма, которая была списана в принудительном порядке.