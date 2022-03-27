Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 290 случаев коронавируса, 16 человек госпитализировано, 195 выздоровели, 5 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 212 случаев ковида, 140 205 пациентов вылечились, 5044 умерли.
вчера, в 12:12, 56 1391 -1
25 марта, в 12:44, 7 1199 -2
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано
24 марта, в 11:14, 14 1248 -7
23 марта, в 11:01, 3 1245 -3
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