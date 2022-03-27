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В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 290 случаев коронавируса, 16 человек госпитализировано, 195 выздоровели, 5 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 212 случаев ковида, 140 205 пациентов вылечились, 5044 умерли.

Сюжет: Коронавирус
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