В Тульской области за сутки подтвердились 290 случаев ковида, 5 пациентов скончались

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 290 случаев коронавируса, 16 человек госпитализировано, 195 выздоровели, 5 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 149 212 случаев ковида, 140 205 пациентов вылечились, 5044 умерли.