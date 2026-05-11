Рука ребенка застряла в щели между стеной и ванной.

В областную поисково-спасательную службу поступил тревожный звонок от диспетчера: ребенку требуется срочная помощь. Спасатели немедленно выдвинулись на место.

Оказалось, ребенок чистил зубы и уронил щетку в щель между стеной и ванной. Пытаясь достать пропажу, мальчик запустил руку в узкий проем, и она застряла.

К счастью, у школьника под рукой оказался мобильный телефон (спасатели напоминают, что брать гаджеты в ванную опасно). Малыш не растерялся и позвонил маме, которая отлучилась в магазин.

Спасатели прибыли на вызов через 5 минут, вскрыли дверь и обнаружили, что рука у ребенка уже начала отекать.

К месту происшествия прибыл фельдшер областной поисково-спасательной службы. Он оказал мальчику первую помощь на месте, после чего передал маленького «пленника» врачам скорой. Вскоре подоспела и взволнованная мама. К счастью, все закончилось благополучно.

Спасатели призывают родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и объяснять им, что пытаться достать застрявшие предметы из узких щелей самостоятельно — опасно.