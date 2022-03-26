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«Накажи автохама»: на дороге М-2 встретили «Летучего голландца»

«Накажи автохама»: на дороге М-2 встретили «Летучего голландца»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк поделился с нами записью, которую он снял на автодороге М-2 «Крым», в районе 170-го километра (поворот на Ревякино). На кадрах видно, что водитель грузовика едет в темное время суток без включенных габаритных огней.
 
«Впереди у этого транспорта — прожектора с самопальными светодиодами, от которых все галки с белками в лесу с веток попадали. Зато сзади габариты не горели, что создавало реальную опасность врезаться в него, особенно с учетом ремонтов дороги на подъезде к Туле. Вот я и думаю: машина с явным колхозным тюнингом. Ведь на столетние газели ни ксенон, ни светодиоды на заводе не ставили. А значит, при виде ксенона и не работающих задних габаритов гаишник должен проверить, что это. И на техосмотр со снятием номеров», — прокомментировал автор.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
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