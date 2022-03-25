Жители Донского и Новомосковска страдают от запаха тлеющего куриного помёта

В тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» и ЕДДС около месяца назад стали поступать сообщения от жителей Донского и Новомосковска – они пожаловались на тошнотворный запах горелого навоза и биологических отходов.

Порой «ароматы» настолько сильны, что людям приходится закрывать нос шарфом или платком. Экологи выяснили, что источник запаха находится в районе пос. Ширинский. Там находится птицефабрика «Краснобор», на которую в прошлом году уже поступали жалобы.

Тогда источником вони стал тлеющий куриный помет, скопившийся на одной из площадок предприятия. Навоз был накоплен предыдущими владельцами территории, но сейчас ответственность за навозохранилище несет ЗАО «Краснобор».

Представители «Экологической защиты» и ДПСО «Поиск 71» выехали на место, чтобы с помощью тепловизора оценить ситуацию с навозохранилищем.

– Тление навоза очень похоже на продолжительные процессы тления торфяников и может возобновляться после таяния снега не один год. Однако, сегодня оборудование очагов возгорания не зафиксировало, – отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Сейчас версия о том, что источником запаха является один из цехов фабрики, наиболее приоритетна. «Экологическая защита» направила обращения в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора и тульскую природоохранную прокуратуру.