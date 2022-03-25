За сутки в Тульской области подтвердилось 287 случаев ковида, 45 человек госпитализировано

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 633 случая ковида, 139 810 пациентов вылечились, 5035 — умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 287 случаев коронавируса, 45 человек госпитализировано, 210 выздоровели, четверо скончались.