Фото из архива Myslo.
За сутки в Тульской области подтвердилось 287 случаев ковида, 45 человек госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 287 случаев коронавируса, 45 человек госпитализировано, 210 выздоровели, четверо скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 633 случая ковида, 139 810 пациентов вылечились, 5035 — умерли.
В России ситуация следующая:
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано
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