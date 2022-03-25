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За сутки в Тульской области подтвердилось 287 случаев ковида, 45 человек госпитализировано
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области подтвердилось 287 случаев ковида, 45 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 287 случаев коронавируса, 45 человек госпитализировано, 210 выздоровели, четверо скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 633 случая ковида, 139 810 пациентов вылечились, 5035 — умерли.

В России ситуация следующая:

Сюжет: Коронавирус
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