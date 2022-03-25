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Авария с автобусом на М-2 в Тульской области: один из семи пострадавших – несовершеннолетний
Фото прокуратуры Тульской области.

Авария с автобусом на М-2 в Тульской области: один из семи пострадавших – несовершеннолетний

Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Заокском районе.

Прокуратура Заокского района инициировала проверку по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе М2. Проведение проверок поручено прокуратурам Заокского района и города Щекино. В ходе них прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги. 
 
 
Напомним, утром 25 марта на 146-м км автодороги М2 в Заокском районе грузовик Volvo, двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с микроавтобусом марки Volkswagen. Микроавтобус перевозил пассажиров по маршруту № 053 «Щекино – Москва» и остановился частично на проезжей части, частично на обочине. Грузовик влетел в стоящий автобус сзади, а в это время водитель Volkswagen стоял перед своим транспортным средством. Мужчина погиб. 7 человек получили разные травмы, среди них 17-летний пассажир. Шесть пострадавших доставлены в медицинское учреждение, один от госпитализации отказался.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:36 +1
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