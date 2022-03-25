новости
новости
Регистрация
На трассе М-2 в Тульской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек
Фото предоставлено очевидцами.

На трассе М-2 в Тульской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

Авария произошла 25 марта в 10.10 на 146-м км автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе.

Столкновение было попутным: грузовой автомобиль Volvo под управлением 30-летнего мужчины влетел в стоящий пассажирский микроавтобус Volkswagen. Микроавтобус маршрута «Щекино-Москва» в это время совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ.
 
По предварительной информации, в момент происшествия 39-летний водитель автобуса Volkswagen производил ремонтные действия, находясь перед своим транспортным средством. В результате происшествия мужчина получил травмы и умер на месте. По данным ГИБДД, пострадали семь пассажиров микроавтобуса.
 
 
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Принимаются необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП, и устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
 
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтобус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения
В школах и детсадах отменены антиковидные ограничения
Володин опроверг сообщения СМИ о смерти Владимира Жириновского
Володин опроверг сообщения СМИ о смерти Владимира Жириновского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.