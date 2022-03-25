На трассе М-2 в Тульской области в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 7 человек

Фото предоставлено очевидцами.

Авария произошла 25 марта в 10.10 на 146-м км автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе.

Столкновение было попутным: грузовой автомобиль Volvo под управлением 30-летнего мужчины влетел в стоящий пассажирский микроавтобус Volkswagen. Микроавтобус маршрута «Щекино-Москва» в это время совершил вынужденную остановку для осуществления ремонтных работ.

По предварительной информации, в момент происшествия 39-летний водитель автобуса Volkswagen производил ремонтные действия, находясь перед своим транспортным средством. В результате происшествия мужчина получил травмы и умер на месте. По данным ГИБДД, пострадали семь пассажиров микроавтобуса.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Принимаются необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП, и устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.