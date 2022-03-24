В Ефремове и Туле похоронили погибших на Украине военнослужащих

Погибшие: гвардии рядовой Рустам Шавкатович Гулямов и гвардии младший сержант Олег Андреевич Сафин. Оба военнослужащих посмертно награждены орденом Мужества.

В Туле в церемонии прощания приняли участие глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, заместитель командира батальона по вооружению в/ч 31134 гвардии майор Роман Скрытников, родные воина.

- Мы провожаем в последний путь молодого человека, бойца, который защищал интересы нашей страны, защищал людей. Совсем недавно этот парень сделал для себя серьезный выбор в жизни — службу по контракту. А сейчас мы собрались здесь, чтобы почтить его память. Сегодня мы переживаем непростые времена. Мы всегда будем помнить этих ребят, находиться рядом с их родителями. Это наша святая обязанность, это наш долг, это дело чести каждого из нас. Низкий поклон родителям за такого сына, вы вырастили настоящего защитника Отечества, — произнес во время траурного митинга Дмитрий Миляев.

В Ефремове в церемонии прощания приняли участие командир мотострелковой роты войсковой части 12721 гвардии старший лейтенант Залим Коков, руководители города Сергей Балтабаев и Андрей Апарин, родные и друзья погибшего, представители общественности.