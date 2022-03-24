новости
новости
Регистрация
В Ефремове и Туле похоронили погибших на Украине военнослужащих

В Ефремове и Туле похоронили погибших на Украине военнослужащих

Оба они награждены орденом Мужества.

Погибшие: гвардии рядовой Рустам Шавкатович Гулямов и гвардии младший сержант Олег Андреевич Сафин. Оба военнослужащих посмертно награждены орденом Мужества.
 
В Туле в церемонии прощания приняли участие глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, заместитель командира батальона по вооружению в/ч 31134 гвардии майор Роман Скрытников, родные воина.
 
- Мы провожаем в последний путь молодого человека, бойца, который защищал интересы нашей страны, защищал людей. Совсем недавно этот парень сделал для себя серьезный выбор в жизни — службу по контракту. А сейчас мы собрались здесь, чтобы почтить его память. Сегодня мы переживаем непростые времена. Мы всегда будем помнить этих ребят, находиться рядом с их родителями. Это наша святая обязанность, это наш долг, это дело чести каждого из нас. Низкий поклон родителям за такого сына, вы вырастили настоящего защитника Отечества, — произнес во время траурного митинга Дмитрий Миляев.
 
 
В Ефремове в церемонии прощания приняли участие командир мотострелковой роты войсковой части 12721 гвардии старший лейтенант Залим Коков, руководители города Сергей Балтабаев и Андрей Апарин, родные и друзья погибшего, представители общественности.
 
- С чувством глубокой скорби мы провожаем в последний путь гвардии младшего сержанта Сафина Олега Андреевича, командира отделения мотострелкового взвода, погибшего при выполнении служебного долга в спецоперации на Украине, — произнес во время траурного митинга Сергей Балтабаев. — На нашей земле родился и вырос целеустремленный и самоотверженный парень, который, получив высшее образование, выбрал делом своей жизни служение Родине!
 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:41
Другие статьи по темам
Прочее
Туласпецоперация на Украинепохоронывоеннослужащие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ПФР будет начислять социальные выплаты по новому графику
ПФР будет начислять социальные выплаты по новому графику
Старшеклассники из Тульской области могут принять участие в первых Всероссийских Просветительских играх
Старшеклассники из Тульской области могут принять участие в первых Всероссийских Просветительских играх
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.