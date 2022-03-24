ПФР будет начислять социальные выплаты по новому графику

Фото из архива Myslo.

С 1 января ряд мер социальной поддержки, которые ранее были в ведении социальной защиты, теперь назначает Пенсионный фонд России.

Такие изменения произошли в рамках соглашения об информационном взаимодействии между отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области и министерством труда и социальной защиты региона.

При переводе выплат в ПФР изменился график перечисления социальных выплат. Управление социальной защиты населения Тульской области выплачивало пособия за текущий месяц в этом же месяце.

ПФР выплачивает их согласно новому графику: в текущем месяце за прошлый. Так, в марте пособия выдают за февраль.

С полным перечнем мер, переданных в Пенсионный фонд, можно ознакомиться на официальном сайте ПФР в разделе «Меры поддержки, переданные из органов социальной защиты населения».

Уточнить всю информацию по вопросам назначения переданных выплат можно по телефону регионального контакт-центра ПФР 8−800−600−03−81. Звонок бесплатный.