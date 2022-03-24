Старшеклассники из Тульской области могут принять участие в первых Всероссийских Просветительских играх
Победители смогут побывать в самых красивых уголках России.
2 апреля в Тульской области стартуют Всероссийские Просветительские игры — интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9−11 классов. Их проводит Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.
Игры состоят из шести тематических треков: «Знание», «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Социальная ответственность», «История и спорт». Ребята проявят себя в викторинах, конкурсах публикации и социальных проектов, киберспортивных турнирах, присоединятся к волонтерским акциям и пройдут квест по поиску кодовых слов. За каждый трек старшеклассники будут получать баллы. Шесть ребят, которые получат больше всего баллов, объединятся в сборную и представят Тульскую область в финале. Он пройдет в Москве в рамках III Просветительского марафона «Новое Знание».
60 победителей смогут побывать в самых красивых уголках России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Кроме того, все финалисты получат призы и бонусы, которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.
Чтобы стать участником Игр, необходимо зарегистрироваться на сайте Российского общества «Знание» https://igry.znanierussia.ru/.
Другие статьи по темам