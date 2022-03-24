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Такси «Максим-Тула» раздавало заказы нелегалам

Такси «Максим-Тула» раздавало заказы нелегалам

За оказание некачественной услуги компанию оштрафовали.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с УГИБДД УМВД России по Тульской области и Ространснадзором выявило, что ООО «Максим-Тула» вводило потребителей-пассажиров в заблуждение. Потребитель, используя мобильное приложение MAXIM для заказа такси, считал, что услугу оказывает служба такси, но на деле исполнителем становился водитель без разрешения на перевозку пассажиров.
 
ООО «Максим-Тула» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги).
 
Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.
 

Всего в 2021 году в Тульской области выявлено более 70 водителей, осуществлявших нелегальные перевозки. С начала 2022 года составлено 17 административных материалов в отношении нелегальных перевозчиков, арестовано 17 транспортных средств.

 

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