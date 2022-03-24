Такси «Максим-Тула» раздавало заказы нелегалам

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с УГИБДД УМВД России по Тульской области и Ространснадзором выявило, что ООО «Максим-Тула» вводило потребителей-пассажиров в заблуждение. Потребитель, используя мобильное приложение MAXIM для заказа такси, считал, что услугу оказывает служба такси, но на деле исполнителем становился водитель без разрешения на перевозку пассажиров.

ООО «Максим-Тула» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ (введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации товара (работы, услуги).

Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.