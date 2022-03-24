Какие товары в Туле и области больше всего подорожали за неделю

По данным Туластата, за период с 11 по 18 марта в регионе больше всего выросли цены на репчатый рук — на 23,5%, капусту — 14,3%, сахар — 17,8%, маргарин — 10,7%, гречку — 4,4%, макароны — на 2,9%.

А вот стоимость огурцов снизилась почти на 9%, стерилизованного молока — на 0,6%, муки — на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки — почти на 6,2%, детские подгузники — на 3,5%, сухие корма для домашних животных — на 2,3%.

При этом отмечается, что цены на бензин марки АИ-95 и АИ-98 не изменились. А бензин АИ-92 даже подешевел — на 0,1%.

Полностью исследование выглядит следующим образом:

Друзья, а по вашим наблюдениям, на какие товары больше всего взлетели цены? Делитесь мнением в комментариях.