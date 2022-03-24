новости
новости
Регистрация
Какие товары в Туле и области больше всего подорожали за неделю

Какие товары в Туле и области больше всего подорожали за неделю

На первом месте – репчатый лук.

По данным Туластата, за период с 11 по 18 марта в регионе больше всего выросли цены на репчатый рук — на 23,5%, капусту — 14,3%, сахар — 17,8%, маргарин — 10,7%, гречку — 4,4%, макароны — на 2,9%.

А вот стоимость огурцов снизилась почти на 9%, стерилизованного молока — на 0,6%, муки — на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки — почти на 6,2%, детские подгузники — на 3,5%, сухие корма для домашних животных — на 2,3%.

При этом отмечается, что цены на бензин марки АИ-95 и АИ-98 не изменились. А бензин АИ-92 даже подешевел — на 0,1%.

Полностью исследование выглядит следующим образом:

 

 

Друзья, а по вашим наблюдениям, на какие товары больше всего взлетели цены? Делитесь мнением в комментариях.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:32 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ценыТуластатподорожание

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк заманил женщину к себе домой и надругался: он отправится в колонию общего режима
Туляк заманил женщину к себе домой и надругался: он отправится в колонию общего режима
Такси «Максим-Тула» раздавало заказы нелегалам
Такси «Максим-Тула» раздавало заказы нелегалам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.