Жителей Тульской области приглашают пройти флюорографию и проконсультироваться с врачом-фтизиатром

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В регионе пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

24 марта с 10.00 до 15.00 будет работать горячая линия Тульского областного противотуберкулезного диспансера. На вопросы жителей Тулы и районов ответят:

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Андрей Владимирович Демьянов, тел. 8 (4872) 72-19-76 ;

; заместитель главного врача по поликлинике Светлана Ивановна Гашникова, тел. 8 (4872) 72-19-54 ;

; заведующая поликлиникой филиала № 1 в г. Новомосковске Ирина Серафимовна Щурова, тел. 8 (48762) 5−12−78;

заведующий поликлиникой филиала № 2 в г. Узловой Анатолий Федорович Наумов, тел. 8 (48731) 6−12−16.

Кроме того, в Туле и районах будут работать передвижные флюорографы: