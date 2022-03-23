Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Жителей Тульской области приглашают пройти флюорографию и проконсультироваться с врачом-фтизиатром
В регионе пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
24 марта с 10.00 до 15.00 будет работать горячая линия Тульского областного противотуберкулезного диспансера. На вопросы жителей Тулы и районов ответят:
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заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Андрей Владимирович Демьянов, тел.
8 (4872) 72-19-76;
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заместитель главного врача по поликлинике Светлана Ивановна Гашникова, тел.
8 (4872) 72-19-54;
- заведующая поликлиникой филиала № 1 в г. Новомосковске Ирина Серафимовна Щурова, тел. 8 (48762) 5−12−78;
- заведующий поликлиникой филиала № 2 в г. Узловой Анатолий Федорович Наумов, тел. 8 (48731) 6−12−16.
Кроме того, в Туле и районах будут работать передвижные флюорографы:
- 24 марта с 9.00 до 13.00 — г. Новомосковск, пос. Спасское, амбулатория;
- 24 марта с 10.00 до 14.00 — г. Алексин, ул. Металлистов, 4, Дом культуры;
- 26 марта с 10.00 до 15.00 — г. Тула, площадь торгового центра «Макси»;
- 26 марта с 10.00 до 15.00 — г. Ефремов, Тульское шоссе, гипермаркет «Магнит»;
- 26 марта с 10.00 до 15.00 — г. Киреевск, площадь им. Ленина.
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