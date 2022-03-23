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В Кимовске маму с ребёнком едва не пришибло глыбой льда: видео
Видео: «ЧП: Тульская область»

В Кимовске маму с ребёнком едва не пришибло глыбой льда: видео

Ролик появился в соцсетях.

В соцсетях туляки обсуждают видео, опубликованное в паблике «ЧП: Тульская область». На кадрах видно, как наледь падает туда, где несколько секунд назад проходила молодая женщина с коляской.

Инцидент произошёл в Кимовске на улице Молодёжной.

- На этой улице снег растает только в августе, — комментируют видео туляки, отмечая, что у женщины и ребёнка определенно есть ангел-хранитель.

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