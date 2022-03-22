новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: на ул. Фрунзе водитель маршрутки грубо нарушил ПДД

«Накажи автохама»: на ул. Фрунзе водитель маршрутки грубо нарушил ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Павел Т. прислал в редакцию запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пересечения ул. Фрунзе и ул. Коминтерна в Туле. На них видно, как водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения, проехав по встречной полосе, за двойной сплошной линией разметки.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: В Туле паркуются как попало и где попало
Дежурная часть
«Накажи автохама»: В Туле паркуются как попало и где попало
вчера, в 19:00, 42 1960 13
«Накажи автохама»: ему было некогда соблюдать правила дорожного движения?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: ему было некогда соблюдать правила дорожного движения?
21 марта, в 09:03, 51 2051 0
Миллиметровщика на автобусе наказали за нарушение правил маневрирования
Дежурная часть
Миллиметровщика на автобусе наказали за нарушение правил маневрирования
19 марта, в 11:45, 16 2509 2
«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо
Дежурная часть
«Накажи автохама»: по встречке в горку с ветерком, словно так и надо
18 марта, в 16:33, 13 2157 2
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жителей Тульской области приглашают пройти флюорографию и проконсультироваться с врачом-фтизиатром
Жителей Тульской области приглашают пройти флюорографию и проконсультироваться с врачом-фтизиатром
При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека
При пожаре в ефремовской квартире пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.