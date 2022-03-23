«Единая Россия»: своих не бросаем!

Туляки могут поддержать наших военных, защищающих интересы России в ходе спецоперации на Украине. Весточка из России, из родного города или села поможет ощутить единство с ними и веру в победу.

«Когда мы едины, мы непобедимы» — эти слова обрели особенный смысл для всех, кто называет себя патриотом, кто верит в правду и справедливость и готов на деле доказать неравнодушие к судьбе родной страны. Сегодня как никогда важны сплоченность и единство, поддержка армии и Президента, народа Донбасса. Тех, кто, спасаясь от пуль, прорывается туда, где есть самое главное и самое ценное — МИР.

С первых дней спецоперации на Украине «Единая Россия» по всей стране сплотила ряды своих активистов, сторонников, волонтеров, чтобы помочь оказавшимся в беде людям. Чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, знал — своих не бросаем!

«Единая Россия» с первых дней спецоперации оказывает помощь братскому народу Донбасса. В местных отделениях партии работают пункты приема гуманитарных грузов от населения, предпринимателей, общественников, активистов и сторонников партии. Эта совместная работа и неравнодушие позволили отправить необходимые товары для беженцев, временно разместившихся в приграничных к ДНР и ЛНР субъектах РФ, а также в Тульской области.

В поддержку военных «Единая Россия» запустила патриотическую акцию «Zащитникам Отечества». Она проводится на базе региональных общественных приемных партии — в них принимают письма нашим военным, задействованным в спец­операции на Украине. Партия берет на себя задачу обеспечить доставку этих сообщений.

- Сегодня нашей армии нужны теплые слова поддержки от родных и всех неравнодушных людей, — говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. — Получить весточку из России, из родного города или села для выполняющих служебный долг — не просто большая радость. Это поднимает боевой дух, помогает ощутить наше единство и веру в победу. Наши военные должны знать, что российский народ ценит и понимает важность их миротворческой миссии.

Форматы посланий могут быть разные: это обычное бумажное письмо, детские рисунки, плакаты, любые другие визуальные приветствия. Письма в цифровом виде можно адресовать на электронную почту региональной общественной приемной в Туле op@tula.er.ru. Бумажные письма можно принести или направить по адресу: 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Первомайская, 4.

Единство и сплоченность делают нас сильнее. В такие моменты особенно остро ощущается значимость наших традиций, нашей великой истории и ее побед. Восемь лет назад жители Крыма приняли для себя важное решение — вернуться в состав России. В честь этой даты 18 марта в Центральном парке Тулы прошел фестиваль «Сила V правде», объединивший более 5000 жителей. Среди них и представители «Единой России», ее сторонники и волонтеры. Николай Воробьев поблагодарил жителей города-героя за активную гражданскую позицию и участие в фестивале.

- Мы собрались еще и для того, чтобы поддержать нашу армию, защищающую интересы России на Украине, и выразить сплоченность с теми, кто не согласен с нацизмом, — подчеркнул лидер тульских единороссов. — Мы здесь, чтобы под­держать нашего Президента — на него сегодня оказывается колоссальное давление, но мы гордимся лидером страны и поддерживаем его решения. Уверен, что из всех испытаний Россия выйдет еще более сильной и могучей!

Силу этих слов подтвердил и прошедший в историческом центре Тулы легкоатлетический забег «Мы вместе Крым». Единороссы приветствовали его участников, подготовили для них сладкие подарки, а также пригласили всех желающих присоединиться к акции «Zащитникам Отечества». Чтобы добрая весточка из самого сердца города-героя, от стен нерушимого кремля долетела туда, где сегодня идет битва с нацизмом, где российский солдат вновь встал на защиту мира.