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Тульский педуниверситет перешел в режим жесткой экономии из-за дефицита бумаги
Фото из соцсетей.

Тульский педуниверситет перешел в режим жесткой экономии из-за дефицита бумаги

И. о. ректора Константин Подрезов подписал соответствующий приказ.

ТГПУ им. Л. Н. Толстого перешел в режим жесткой экономии. Об этом Myslo сообщили читатели. Эта информация также появилась в тульском паблике «такиживем».

Согласно приказу, который подписал и. о. ректора Константин Подрезов, с 21 марта в вузе должны принять, в частности, следующие меры:

  • минимизировать расход бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей и иных расходных материалов;
  • ввести жесткое лимитирование междугородних переговоров;
  • все взаимодействие максимально осуществлять посредством электронной переписки;
  • приобретать только самые необходимые материалы и оборудование для предотвращения и ликвидации экстренных и аварийных ситуаций;
  • минимизировать количество служебных командировок;
  • приостановить закупку оборудования и компьютерной техники, а также ее модернизацию;
  • приостановить закупку мебели, офисных принадлежностей и других предметов, не являющихся жизненно необходимыми для работы университета;
  • предпринимать все возможные меры по экономии электроэнергии, воды и других ресурсов.
В вузе корреспонденту Myslo подтвердили, что действительно такой приказ есть. По нашей информации, это вызвано, в первую очередь, дефицитом бумаги для принтеров и задержками поставок картриджей.
 
В ТГПУ также сообщили, что приказ критически не влияет на функционирование вуза, а носит превентивный характер.
 
Напомним, ранее в тульских школах отменили Всероссийские проверочные работы. По официальной информации, это связано с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Однако, по одной из версий, перенос ВПР связан с нехваткой офисной бумаги.
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