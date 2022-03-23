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Тульский педуниверситет перешел в режим жесткой экономии из-за дефицита бумаги
И. о. ректора Константин Подрезов подписал соответствующий приказ.
ТГПУ им.
Согласно приказу, который подписал и. о. ректора Константин Подрезов, с 21 марта в вузе должны принять, в частности, следующие меры:
- минимизировать расход бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей и иных расходных материалов;
- ввести жесткое лимитирование междугородних переговоров;
- все взаимодействие максимально осуществлять посредством электронной переписки;
- приобретать только самые необходимые материалы и оборудование для предотвращения и ликвидации экстренных и аварийных ситуаций;
- минимизировать количество служебных командировок;
- приостановить закупку оборудования и компьютерной техники, а также ее модернизацию;
- приостановить закупку мебели, офисных принадлежностей и других предметов, не являющихся жизненно необходимыми для работы университета;
- предпринимать все возможные меры по экономии электроэнергии, воды и других ресурсов.
В вузе корреспонденту Myslo подтвердили, что действительно такой приказ есть. По нашей информации, это вызвано, в первую очередь, дефицитом бумаги для принтеров и задержками поставок картриджей.
В ТГПУ также сообщили, что приказ критически не влияет на функционирование вуза, а носит превентивный характер.
Напомним, ранее в тульских школах отменили Всероссийские проверочные работы. По официальной информации, это связано с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Однако, по одной из версий, перенос ВПР связан с нехваткой офисной бумаги.
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