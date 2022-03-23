Тульский педуниверситет перешел в режим жесткой экономии из-за дефицита бумаги

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ТГПУ им. Л. Н. Толстого перешел в режим жесткой экономии. Об этом Myslo сообщили читатели. Эта информация также появилась в тульском паблике «такиживем».

Согласно приказу, который подписал и. о. ректора Константин Подрезов, с 21 марта в вузе должны принять, в частности, следующие меры:

минимизировать расход бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей и иных расходных материалов;

ввести жесткое лимитирование междугородних переговоров;

все взаимодействие максимально осуществлять посредством электронной переписки;

приобретать только самые необходимые материалы и оборудование для предотвращения и ликвидации экстренных и аварийных ситуаций;

минимизировать количество служебных командировок;

приостановить закупку оборудования и компьютерной техники, а также ее модернизацию;

приостановить закупку мебели, офисных принадлежностей и других предметов, не являющихся жизненно необходимыми для работы университета;

предпринимать все возможные меры по экономии электроэнергии, воды и других ресурсов.

В вузе корреспонденту Myslo подтвердили, что действительно такой приказ есть. По нашей информации, это вызвано, в первую очередь, дефицитом бумаги для принтеров и задержками поставок картриджей.

В ТГПУ также сообщили, что приказ критически не влияет на функционирование вуза, а носит превентивный характер.